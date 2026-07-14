مدیرکل بهزیستی مازندران:
رویکرد ما از حمایت صرف به توانمندسازی و محلهمحوری تغییر کرده است
مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر اینکه مسائل اجتماعی با پشتمیزنشینی حل نمیشود، گفت: رویکرد جدید بهزیستی بر سه محور «تخصصمحوری، مدیریت میدانی و اقدام عملیاتی» استوار است و این سازمان از یک نهاد صرفاً حمایتی به نهادی تخصصی، مردممحور و توانمندساز تغییر مسیر داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رقیه رحمانی روز سهشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بهزیستی که در مرکز توانبخشی و نگهداری شبانهروزی افراد دارای معلولیت ذهنی نوشیروانی بابل برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای والامقام، بر ادامه راه خدمت صادقانه، حفظ کرامت انسانی و مردمداری تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مسئولیت مدیران پس از شهادت رهبران و شهدا سنگینتر شده است، اظهار کرد: راه شهیدان پایانپذیر نیست و باید با خدمت بیمنت، عدالتمحوری و حفظ ارزشهای اسلامی، این مسیر را ادامه دهیم.
مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به رویکرد مدیریتی خود گفت: از نخستین روز حضور در بهزیستی استان، سه اصل «تخصصمحوری، حضور میدانی و اقدام عملیاتی» را مبنای مدیریت قرار دادیم، زیرا باور داریم مسائل اجتماعی با نشستن پشت میز حل نمیشود و مدیر باید در کنار مردم، مراکز و جامعه هدف حضور داشته باشد.
رحمانی افزود: تصمیمگیریها باید بر پایه شواهد علمی، نیازهای واقعی جامعه و حضور میدانی باشد تا بتوان منابع محدود را بهصورت عادلانه و اثربخش مدیریت کرد.
وی با تأکید بر اینکه بهزیستی دیگر تنها یک دستگاه حمایتی نیست، گفت: نگاه ما از پرداخت مستمری و کمکهای مقطعی عبور کرده و به سمت توانمندسازی، اشتغال، آموزش، پیشگیری و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف حرکت کرده است.
مدیرکل بهزیستی مازندران «محلهمحوری» را مهمترین راهبرد این سازمان عنوان کرد و گفت: در این الگو، تصمیمگیری از دل محلات و بر اساس نیازهای واقعی مردم انجام میشود و سپس سیاستگذاری صورت میگیرد؛ چراکه بسیاری از آسیبهای اجتماعی با حضور فعال در محلات و استفاده از ظرفیت مردم، خیرین و سازمانهای مردمنهاد قابل پیشگیری است.
رحمانی با اشاره به اجرای طرح «سلام محله» اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵۷ هزار داوطلب در این طرح ثبتنام کردهاند که مازندران را با اختلاف، در جایگاه نخست کشور قرار داده است. این افراد در حوزههای مختلف از جمله پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، روانشناسی، خدمات عمومی و سلامت اجتماعی فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: در قالب این طرح، ۱۲۵ محله در سراسر استان برای اجرای برنامههای توانمندسازی، ارتقای کیفیت زندگی و کاهش آسیبهای اجتماعی هدفگذاری شدهاند.
مدیرکل بهزیستی مازندران از ایجاد دو هزار و ۳۲۵ فرصت شغلی برای مددجویان در سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان اشتغال با استفاده از تسهیلات خوداشتغالی و کارفرمایی محقق شده که ۱۱۶ درصد برنامه ابلاغی استان را پوشش داده است.
رحمانی با بیان اینکه تمرکز بهزیستی بر اشتغال پایدار است، افزود: قبل از پرداخت تسهیلات، مددجویان در دورههای آمادگی شغلی شرکت میکنند تا اشتغال ایجادشده ماندگار و اثربخش باشد.
وی از اجرای طرحهای نوآورانه در سال جاری خبر داد و گفت: راهاندازی «خانه ما» برای نوجوانان، تشکیل شبکه سفیران سلامت روان، ایجاد شبکه همیاران بهزیستی، تشکیل مجمع خیرین استانی و اجرای نظام رصد اجتماعی محلات از مهمترین برنامههای تحولی بهزیستی مازندران است.
رحمانی همچنین از اجرای طرح تدوین اطلس آسیبهای اجتماعی در شهرستان میاندورود خبر داد و گفت: هدف این طرح، شناسایی دقیق آسیبهای هر روستا و حرکت به سمت ایجاد روستاهای عاری از آسیبهای اجتماعی است.
وی با اشاره به خدمات حوزه سلامت روان اظهار کرد: در طرح سنجش سلامت روان اجتماعی، حدود ۵۰ هزار نفر در استان شرکت کردند و افرادی که نیازمند مشاوره یا خدمات تخصصی بودند، بهصورت رایگان تحت پوشش قرار گرفتند.
مدیرکل بهزیستی مازندران افزود: خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ نیز بهصورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات رایگان روانشناختی به شهروندان است.
رحمانی از حذف پشت نوبتی دریافت ویلچر و تجهیزات توانبخشی خبر داد و گفت: با استفاده از اعتبارات سازمان و مشارکت مسئولیتهای اجتماعی شرکتها، اکنون هیچ مددجویی در استان برای دریافت ویلچر یا تجهیزات کمکتوانبخشی در انتظار نیست.
وی همچنین از نصب نخستین پنل خورشیدی در شیرخوارگاه شکوفه ساری با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: این پروژه در هفته بهزیستی به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرکل بهزیستی مازندران در پایان با بیان اینکه شعار امسال این ادارهکل «محلهمحوری، توانمندسازی و حکمرانی اجتماعی با مشارکت مردم» است، تأکید کرد: آینده خدمات اجتماعی در گرو مشارکت مردم، اعتماد عمومی، پیشگیری از آسیبها و حرکت از حمایت صرف به سمت توانمندسازی و توسعه سرمایه اجتماعی است.
رحمانی با تشریح آخرین آمار جامعه هدف این سازمان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۸۳ هزار خانوار، معادل حدود ۳۴۰ هزار نفر، تحت پوشش خدمات بهزیستی مازندران قرار دارند.
وی افزود: از این تعداد، ۶۴ هزار و ۸۱۱ نفر را افراد دارای معلولیت و ۱۶ هزار و ۹۴۰ نفر را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند که از خدمات حمایتی، توانبخشی و اجتماعی بهرهمند هستند.
مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به ترکیب جمعیتی افراد دارای معلولیت گفت: ۴۰ هزار و ۳۱۵ نفر از مددجویان دارای معلولیت مرد و ۲۴ هزار و ۴۹۶ نفر زن هستند. همچنین حدود ۳۷ درصد معلولان استان در گروه معلولیتهای شدید قرار دارند.
رحمانی بیان کرد: بیشترین نوع معلولیت در استان مربوط به معلولیتهای جسمی ـ حرکتی با منشأ نورولوژیک است که ۱۶ هزار و ۲۶۱ نفر را شامل میشود. از نظر پراکندگی جغرافیایی نیز شهرستانهای ساری، بابل، آمل، قائمشهر و بهشهر بیشترین تعداد افراد دارای معلولیت را دارند و شهرستانهای کلاردشت، سیمرغ، عباسآباد، سوادکوه و سوادکوه شمالی کمترین آمار را به خود اختصاص دادهاند.
وی ادامه داد: ۴۷ هزار و ۱۲۹ نفر از افراد دارای معلولیت مستمری توانبخشی دریافت میکنند و در حال حاضر هیچ زن سرپرست خانواری که واجد شرایط دریافت مستمری باشد، در صف انتظار قرار ندارد.
مدیرکل بهزیستی مازندران از فعالیت ۵۲۵ مرکز و مؤسسه تحت نظارت این سازمان در استان خبر داد و گفت: این مراکز در حوزههای سلامت اجتماعی، توانبخشی، مشاوره، اورژانس اجتماعی، مراکز مثبت زندگی، مراکز اقامتی و نگهداری، خانههای کودک و نوجوان، شیرخوارگاه، خدمات مراقبت در منزل و مراکز ژنتیک فعالیت میکنند.
رحمانی با اشاره به حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست افزود: کودکانی که با حکم قضایی نزد بستگان خود مانند پدربزرگ، مادربزرگ، عمه یا خاله نگهداری میشوند، از کمکهزینه ماهانه بهزیستی بهرهمند هستند که این پرداختها نسبت به گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته و بین ۵ تا ۷ میلیون تومان در ماه، متناسب با شرایط خانوار، پرداخت میشود.
وی با تأکید بر شناسایی مستمر جامعه هدف گفت: یکی از برنامههای بهزیستی، شناسایی افراد نیازمند در مناطق محروم و روستاهای دورافتاده است و در یکی از طرحهای جهادی اخیر، بیش از سه هزار فرد دارای معلولیت که تاکنون تحت پوشش نبودند، شناسایی و به چرخه خدمات بهزیستی اضافه شدند.
رحمانی با تأکید بر استمرار شناسایی جامعه هدف در مناطق مختلف استان گفت: یکی از برنامههای مهم بهزیستی، شناسایی افراد نیازمند خدمات در مناطق محروم و روستاهای دورافتاده است. در یکی از طرحهای جهادی اخیر، بیش از سه هزار فرد دارای معلولیت که تاکنون تحت پوشش بهزیستی نبودند، شناسایی و به چرخه خدمات این سازمان اضافه شدند.
وی علت این موضوع را بیاطلاعی برخی خانوادهها از خدمات بهزیستی عنوان کرد و افزود: تلاش میکنیم با حضور میدانی و گسترش فعالیتهای شناسایی، هیچ فرد واجد شرایطی از خدمات بهزیستی محروم نماند.