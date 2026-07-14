پژمان شفیعی شهردار جدید شهر صدرا شد
اعضای شورای اسلامی شهر صدرا با اکثریت آرا، پژمان شفیعی را به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب کردند.
به گزارش ایلنا، انتخاب شهردار جدید صدرا در نشست علنی شورای اسلامی این شهر و پس از بررسی برنامهها و سوابق گزینههای پیشنهادی انجام شد و در نهایت اعضای شورا، شفیعی را برای تصدی این مسئولیت برگزیدند.
پژمان شفیعی از مدیران باسابقه حوزه مدیریت شهری به شمار میرود و پیش از این مسئولیتهایی از جمله شهردار منطقه ۲ شیراز، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز و همچنین سمتهای مدیریتی در شرکت عمران شهر جدید صدرا را بر عهده داشته است.
اعضای شورای اسلامی شهر صدرا، تجربه مدیریتی و آشنایی وی با مسائل، ظرفیتها و نیازهای این شهر را از مهمترین دلایل انتخاب او عنوان کردهاند.
شفیعی در سوابق اجرایی خود، اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی، ساماندهی پروژههای شهری و پیگیری طرحهای سرمایهگذاری را در کارنامه دارد و انتظار میرود پس از طی مراحل قانونی و اخذ تأییدیههای لازم، فعالیت خود را بهصورت رسمی در مدیریت شهری صدرا آغاز کند.