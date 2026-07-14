پژمان شفیعی شهردار جدید شهر صدرا شد

به گزارش ایلنا، انتخاب شهردار جدید صدرا در نشست علنی شورای اسلامی این شهر و پس از بررسی برنامه‌ها و سوابق گزینه‌های پیشنهادی انجام شد و در نهایت اعضای شورا، شفیعی را برای تصدی این مسئولیت برگزیدند.

پژمان شفیعی از مدیران باسابقه حوزه مدیریت شهری به شمار می‌رود و پیش از این مسئولیت‌هایی از جمله شهردار منطقه ۲ شیراز، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز و همچنین سمت‌های مدیریتی در شرکت عمران شهر جدید صدرا را بر عهده داشته است.

اعضای شورای اسلامی شهر صدرا، تجربه مدیریتی و آشنایی وی با مسائل، ظرفیت‌ها و نیازهای این شهر را از مهم‌ترین دلایل انتخاب او عنوان کرده‌اند.

شفیعی در سوابق اجرایی خود، اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی، ساماندهی پروژه‌های شهری و پیگیری طرح‌های سرمایه‌گذاری را در کارنامه دارد و انتظار می‌رود پس از طی مراحل قانونی و اخذ تأییدیه‌های لازم، فعالیت خود را به‌صورت رسمی در مدیریت شهری صدرا آغاز کند.

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