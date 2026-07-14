خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پژمان شفیعی شهردار جدید شهر صدرا شد

پژمان شفیعی شهردار جدید شهر صدرا شد
کد خبر : 1813314
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای شورای اسلامی شهر صدرا با اکثریت آرا، پژمان شفیعی را به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب کردند.

به گزارش ایلنا، انتخاب شهردار جدید صدرا در نشست علنی شورای اسلامی این شهر و پس از بررسی برنامه‌ها و سوابق گزینه‌های پیشنهادی انجام شد و در نهایت اعضای شورا، شفیعی را برای تصدی این مسئولیت برگزیدند.

پژمان شفیعی از مدیران باسابقه حوزه مدیریت شهری به شمار می‌رود و پیش از این مسئولیت‌هایی از جمله شهردار منطقه ۲ شیراز، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز و همچنین سمت‌های مدیریتی در شرکت عمران شهر جدید صدرا را بر عهده داشته است.

اعضای شورای اسلامی شهر صدرا، تجربه مدیریتی و آشنایی وی با مسائل، ظرفیت‌ها و نیازهای این شهر را از مهم‌ترین دلایل انتخاب او عنوان کرده‌اند.

شفیعی در سوابق اجرایی خود، اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی، ساماندهی پروژه‌های شهری و پیگیری طرح‌های سرمایه‌گذاری را در کارنامه دارد و انتظار می‌رود پس از طی مراحل قانونی و اخذ تأییدیه‌های لازم، فعالیت خود را به‌صورت رسمی در مدیریت شهری صدرا آغاز کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل