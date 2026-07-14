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ادارات فارس فردا از ساعت ۷ تا ۱۱ فعالیت می‌کنند

ادارات فارس فردا از ساعت ۷ تا ۱۱ فعالیت می‌کنند
کد خبر : 1813304
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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس از تغییر ساعت کاری ادارات استان در روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا انصاری اعلام کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، ساعت آغاز به کار تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز چهارشنبه ساعت ۷ صبح و پایان فعالیت آن‌ها ساعت ۱۱ تعیین شده است.

وی علت این تصمیم را شرایط خاص جوی، ضرورت مدیریت بهینه مصرف انرژی در ساعات اوج بار و همچنین تسهیل در انجام امور اجرایی عنوان کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند ضمن رعایت الزامات صرفه‌جویی در مصرف انرژی، برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های اداری خود را با این تغییر ساعت کاری تنظیم کنند.

انصاری تأکید کرد: این تغییر تنها برای روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه اعمال خواهد شد.

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