اورژانس هوایی چهارمحال و بختیاری به کمک بیمار سکته مغزی در صمصامی شهرستان کوهرنگ آمد

به گزارش ایلنا، نرگس عسگری امروز در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در بیست وسومین روز از تیرماه سال جاری، یک بیمار ۷۴ ساله با تشخیص سکته مغزی (CVA) به دلیل نیاز به دریافت خدمات تخصصی، با بالگرد اورژانس هوایی از درمانگاه صمصامی به یکی از مراکز درمانی استان انتقال یافت.

وی افزود: این مأموریت با تلاش تکنسین اورژانس هوایی با رعایت کامل اصول ایمنی و درمانی انجام شد و بیمار در کوتاه ترین زمان ممکن به مرکز درمانی مقصد انتقال یافت.

عسگری گفت: بهره گیری از اورژانس هوایی در انتقال بیماران بدحال، به ویژه در مواردی مانند سکته مغزی که «زمان طلایی درمان» نقش تعیین کننده ای در کاهش عوارض و افزایش شانس بهبودی دارد، می تواند تأثیر بسزایی در ارائه خدمات سریع و مؤثر به شهروندان داشته باشد.

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