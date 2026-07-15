در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
رنج معلولان در رفتوآمد/ ارومیه هنوز با شهر دسترسپذیر فاصله دارد
نبود زیر ساخت های مناسب و عدم مناسب سازی معابر و اماکن عمومی در ارومیه تردد معلولین و استفاده از خدمات شهری را برای این قشر جامعه با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به جرأت میتوان گفت نبود زیرساختهای مناسب برای تردد افراد دارای معلولیت در سطح شهر ارومیه و اجرا نشدن کامل طرح مناسبسازی، زندگی روزمره این قشر را با دشواریهای فراوانی همراه کرده است.
بسیاری از افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی برای انجام سادهترین امور اداری، بانکی و درمانی با موانع متعددی روبهرو هستند؛ موانعی که گاهی آنها را از دریافت خدمات اولیه نیز بازمیدارد.
در ارومیه تنها تعداد انگشتشماری از آزمایشگاهها، مراکز تصویربرداری پزشکی و شعب بانکها در طبقه همکف قرار دارند یا به رمپ، ورودی استاندارد و امکانات لازم برای استفاده افراد دارای معلولیت مجهز شدهاند. در بسیاری از مراکز، وجود پلههای متعدد، نبود آسانسور یا رمپ استاندارد و حتی عرض نامناسب ورودیها، مراجعه مستقل این افراد را غیرممکن کرده و آنان را ناچار به استفاده از همراه میکند.
این در حالی است که مناسبسازی اماکن عمومی و خدماترسان، تنها یک مطالبه اجتماعی نیست، بلکه حقی قانونی برای افراد دارای معلولیت به شمار میرود. با وجود تأکید قوانین بر ایجاد محیطی دسترسپذیر، همچنان بخش قابل توجهی از مراکز خدماتی و درمانی ارومیه با نیازهای این شهروندان فاصله دارد و همین موضوع، رنج رفتوآمد را به یکی از مهمترین مشکلات روزمره آنان تبدیل کرده است.
مناسبسازی شهری بدون همکاری دستگاهها محقق نمیشود
معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه مناسبسازی معابر و اماکن عمومی مسئولیتی فرابخشی است، گفت: ستاد مناسبسازی به ریاست استاندار در استان فعالیت میکند، اما بخش زیادی از مشکلات به دلیل هزینههای سنگین، نبود زیرساختهای استاندارد و همکارینکردن برخی دستگاههای متولی همچنان پابرجاست.
ایرج عبداللهپور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: مسئولیت مناسبسازی معابر و مبلمان شهری بر عهده ستاد مناسبسازی کشور زیر نظر وزارت کشور است که در استانها نیز به ریاست استاندار فعالیت میکند و دستگاههای مختلف عضو این ستاد هستند.
وی افزود: اجرای کامل مناسبسازی نیازمند اعتبارات و هزینههای کلان است و در بسیاری از موارد تأمین این منابع از توان و اختیار دستگاههای اجرایی خارج است.
عبداللهپور با اشاره به وضعیت مراکز درمانی و تشخیصی گفت: متأسفانه بسیاری از آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری در سالهای گذشته بدون رعایت ضوابط مناسبسازی مجوز دریافت کردهاند و در حال حاضر برای افراد دارای معلولیت قابل استفاده نیستند.
وی ادامه داد: هرچند در برخی معابر عمومی اقدامات مناسبی از جمله اجرای مسیرهای برجسته و خطهای راهنمای ویژه نابینایان انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست و باید در سطح شهر گسترش یابد.
معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجانغربی فرهنگسازی و افزایش آگاهی عمومی را از ارکان اصلی مناسبسازی دانست و تصریح کرد: رعایت حقوق افراد دارای معلولیت تنها با اجرای پروژههای عمرانی محقق نمیشود و نیازمند همراهی و مسئولیتپذیری همه بخشهای جامعه است.
وی با اشاره به عضویت دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی در ستاد مناسبسازی استان گفت: با وجود تذکرات و پیگیریهای مکرر، تاکنون اقدامات مؤثری برای رفع مشکلات دسترسی در بسیاری از مراکز درمانی و تشخیصی انجام نشده است.
۵۹ میلیارد تومان برای توانمندسازی معلولان هزینه شد
عبداللهپور همچنین از حمایتهای بهزیستی در حوزه توانبخشی خبر داد و افزود: بهزیستی آذربایجانغربی سال گذشته برای مناسبسازی خودرو و محیط زندگی افراد دارای معلولیت، ۵۹ میلیارد تومان اعتبار هزینه کرده است.
وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای متولی در اجرای مصوبات ستاد مناسبسازی، گفت: دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری همکاری لازم را در اجرای الزامات مناسبسازی انجام نمیدهند و با وجود تذکرات و پیگیریهای متعدد، بسیاری از مشکلات دسترسی در مراکز درمانی، فضاهای شهری و معابر همچنان پابرجاست.
عبداللهپور تأکید کرد: تحقق حقوق افراد دارای معلولیت مستلزم همراهی و عمل به وظایف قانونی از سوی تمامی دستگاههای مسئول است.
با وجود وعدههای مکرر مسئولان برای مناسبسازی معابر، ساختمانهای عمومی و اماکن خدماتی به منظور تسهیل تردد افراد دارای معلولیت، تاکنون بخش قابل توجهی از این وعدهها عملیاتی نشده است. در نتیجه، ارومیه همچنان برای بسیاری از معلولان و افراد دارای محدودیت حرکتی، شهری غیرقابل دسترس محسوب میشود؛ شهری که نبود رمپ استاندارد، پیادهروهای مناسب، آسانسور در اماکن عمومی و دسترسی به مراکز خدماتی، مشکلات روزمره این قشر را دوچندان کرده و آنان را از حقوق شهروندی خود محروم ساخته است.