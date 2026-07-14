به گزارش ایلنا، محمدعلی اله‌دادی افزود: علاوه بر بهره‌برداری از پروژه‌های فوق، چند پروژه دیگر از جمله مرکز اقامت موقت اوتیسم اراک، کلینیک جامع توانبخشی در پناه هشتمین خورشید، مرکز روزانه آموزشی توانبخشی اوتیسم سپیدار، مرکز ویزیت در منزل جسمی - حرکتی و همچنین چندین گروه همیار به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: برگزاری نشست‌های خبری، عطرافشانی مزار شهدا، تجلیل از بازنشستگان، میز خدمت در نماز جمعه، مسابقات ورزشی کارکنان، بهره‌برداری از اتاق جلب مشارکت‌های مردمی و اجرای طرح‌های استعدادیابی از دیگر برنامه‌های این هفته است. این برنامه‌ها با رویکرد «خودباوری و توانمندسازی اقتصادی» تنظیم شده است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی اظهار داشت: هدف از اجرای برنامه‌های هفته بهزیستی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به مأموریت‌ها و خدمات این سازمان، تقویت ارتباط با جامعه هدف و همچنین توسعه مشارکت‌های اجتماعی است تا بستر لازم برای پایداری خدمات و افزایش رضایت‌مندی جامعه بزرگ بهزیستی فراهم گردد.

اله‌دادی به فرصت‌های پیش روی بهزیستی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: هفته بهزیستی فرصتی برای تبیین خدمات گسترده سازمان بهزیستی به اقشار مختلف جامعه و قدردانی از تلاش‌های همکاران خدوم این مجموعه در حوزه‌های مختلف اجتماعی، توانبخشی، پیشگیری، مشارکت‌های مردمی و سلامت اجتماعی است.

وی بیان داشت: شعار سال جاری «بهزیستی در کنار مردم» است. با هدف ارتقاء سلامت اجتماعی و توانمندسازی جامعه هدف تدوین شده است. تلاش می‌شود با اجرای برنامه‌های این هفته، بخشی از ظرفیت‌ها، دستاوردها و خدمات ارائه شده به جامعه هدف تبیین شود تا زمینه حمایت بیشتر از فعالیت‌های این مجموعه فراهم گردد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تأکید کرد: بهزیستی نهادی مردمی و خدمت‌محور است. در این راستا رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس خدمات و فعالیت‌های بهزیستی و فرهنگ‌سازی در حوزه مسائل اجتماعی دارند. در این راستا انتظار می‌رود رسانه‌ها در معرفی بهتر فعالیت‌های این مجموعه خدماتی، همراهی لازم را داشته باشند.

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