معاون شهرداری اراک:
پروژه خیابان امام موسی صدر تنها به تعریض معبر محدود نمیشود / تعریف زیرساختهای نوین شهری
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اراک گفت: پروژه خیابان امام موسی صدر تنها به تعریض معبر محدود نمیشود. این پروژه به عنوان پایلوت اجرای زیرساختهای نوین شهری در اراک تعریف شده و میتواند الگویی برای اجرای طرحهای مشابه در سایر خیابانهای اصلی شهر باشد.
به گزارش ایلنا، حسین زندیهوکیلی به تشریح جزئیات این پروژه به لحاظ اقدامات عمرانی در دست اجرا پرداخته و در این رابطه افزود: پروژه خیابان امام موسی صدر با رویکردی فراتر از یک پروژه عمرانی معمولی در حال اجرا است و علاوه بر تعریض معبر، مجموعهای از زیرساختهای اساسی و ماندگار شهری را در بر میگیرد.
وی ادامه داد: توسعه شهری تنها به آسفالتریزی و تعریض خیابانها محدود نیست. تجربه اجرای پروژه خیابان امام موسی صدر نشان میدهد که ایجاد زیرساختهای ماندگار و آیندهنگر باید همزمان با اجرای پروژههای عمرانی در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد تا پاسخگوی نیازهای شهر در دهههای آینده باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اراک اظهار داشت: شهرهای توسعهیافته بر پایه زیرساختهای مهندسیشده اداره میشوند. در این راستا اجرای اصولی شبکه هدایت آبهای سطحی میتواند در آینده نقش مؤثری در کاهش آبگرفتگی معابر و مشکلات ناشی از بارندگیهای شدید و نیز سیلابهای شهری داشته باشد.
زندیهوکیلی به دیگر اقدامات زیرساختی انجام شده اشاره داشته و تصریح کرد: با انتقال شبکههای هوایی برق و سایر تأسیسات به زیر زمین در خیابان فوق، ضمن افزایش ایمنی، بخش قابل توجهی از نازیباییهای بصری ناشی از تیرها و خطوط انتقال برق برطرف میشود. این رویکرد باید به تدریج در دیگر معابر مهم شهر اجرایی شود.
وی بیان داشت: در این پروژه، اجرای شبکه هدایت آبهای سطحی با چشماندازی بلندمدت، زمینیسازی شبکه برق، ساماندهی تأسیسات شهری، انتقال خطوط مخابرات و ایجاد بستر توسعه فیبر نوری به صورت همزمان پیگیری میشود. اقداماتی که بهرغم زمانبر بودن، موجب کاهش هزینههای نگهداری و توسعه شهر خواهد شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اراک تأکید کرد: اجرای پروژههای زیرساختی و آیندهمحور طبیعتاً با محدودیتهای موقت در تردد همراه است، اما نتیجه این همراهی، ایجاد شهری ایمنتر، زیباتر و برخوردار از زیرساختهای استاندارد خواهد بود. امیدواریم زمینه اجرای پروژههای مشابه در سایر خیابانهای اراک فراهم شود.