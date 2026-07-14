وارد شدن 800 مگاوات برق خورشیدی به شبکه سراسری در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی افزود: به‌رغم مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز، محدودیت در واردات تجهیزات به دلیل شرایط جنگی، برای سال جاری برنامه تولید 1800 مگاوات برق خورشیدی در استان پیش‌بینی شده که با جدیت پیگیری می‌شود. همچنین عملیات اجرایی پروژه‌هایی با ظرفیتی بیش از این میزان آغاز شده است.

وی ادامه داد: اجرای این برنامه با چالش‌هایی از جمله مشکلات واردات پنل‌های خورشیدی و ترانسفورماتورها، افزایش نرخ ارز و مسائل پیش‌روی سرمایه‌گذاران همزمان با شرایط ناشی از جنگ مواجه شده است. اما با این حال تاکنون تغییری در اهداف تعیین شده ایجاد نشده و تلاش می‌شود حداکثر ظرفیت پیش‌بینی شده محقق شود.

استاندار مرکزی به وضعیت تأمین برق بخش کشاورزی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده، محدودیت‌های اعمال شده برای برق چاه‌های کشاورزی تا حد زیادی کاهش یافته است. بر اساس وعده‌های داده شده، پس از عبور از پیک مصرف برق فعلی، محدودیت‌های موجود نیز برطرف خواهد شد.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: در مقطعی مقرر شده بود محدودیت‌های گسترده‌ای برای تأمین برق چاه‌های کشاورزی در استان مرکزی اعمال شود. در این راستا حتی برای چند روز، خاموشی‌های روزانه 5 تا 6 ساعت در نظر گرفته شده بود، اما با پیگیری‌های صورت گرفته این میزان در استان به حدود 2 ساعت در روز کاهش یافته است.

وی به مهمترین دلایل مدیریت مصرف برق در استان اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: البته بخشی از مدیریت مصرف برق در حوزه کشاورزی به دلیل شرایط بحرانی منابع آب و ضرورت صرفه‌جویی در برداشت از سفره‌های زیرزمینی انجام می‌شود. زیرا استان مرکزی از جمله استان‌هایی است که با بحران جدی آب روبرو است.

استاندار مرکزی تأکید کرد: این استان علاوه بر شرایط مناسب در تأمین برق مشترکان خانگی و کاهش محدودیت‌های بخش کشاورزی، همچنان پیشتاز تولید انرژی خورشیدی در کشور است. همچنان رتبه نخست کشور در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را در اختیار داریم. این جایگاه شرایط مناسبی را برای استان ایجاد کرده است.

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