توقیف محموله جوجه یک روزه به دلیل عرضه خارج از شبکه در لنگرود

به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی امینی گفت: با توقیف محموله ۴ هزار و ۵۰۰ قطعه‌ای جوجه یک روزه در لنگرود به دلیل عرضه خارج از شبکه، این تخلف به شعبه اول رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز این شهرستان گزارش شد.

وی افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر، مدیر شرکت تولید جوجه یک روزه را علاوه بر توبیخ کتبی و قطع سهمیه به مدت ۳ ماه، به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

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