توقیف محموله جوجه یک روزه به دلیل عرضه خارج از شبکه در لنگرود
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت مدیر یک شرکت تولیدی به دلیل عرضه خارج از شبکه بیش از ۴ هزار قطعه جوجه یک روزه در لنگرود خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی امینی گفت: با توقیف محموله ۴ هزار و ۵۰۰ قطعهای جوجه یک روزه در لنگرود به دلیل عرضه خارج از شبکه، این تخلف به شعبه اول رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز این شهرستان گزارش شد.
وی افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر، مدیر شرکت تولید جوجه یک روزه را علاوه بر توبیخ کتبی و قطع سهمیه به مدت ۳ ماه، به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.