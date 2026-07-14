ادعای سالمندآزاری در مرکز نگهداری ارومیه صحت ندارد

رسول بابایان،در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در تشریح جزئیات این موضوع اظهار کرد: دو برادر که یکی سالمند و دیگری دارای بیماری روانی است، در کنار یکدیگر در مرکز نگهداری می‌شوند و هر زمان که موضوع جداسازی یا انتقال آنان مطرح می‌شود، برادر مبتلا به بیماری روانی اقدام به خودزنی و رفتارهای پرخاشگرانه می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه ضرب و شتمی از سوی کارکنان مرکز رخ نداده است، افزود: سالمند یادشده توسط برادر بیمار روانی خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بررسی‌های انجام‌شده نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

بابایان ادامه داد: از نظر کارشناسی، یکی از این دو برادر باید به مرکز تخصصی نگهداری بیماران روانی منتقل شود تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود، اما خواهر این دو برادر تاکنون با انتقال فرد بیمار به مرکز تخصصی مخالفت کرده است.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی با اشاره به پیگیری مستمر وضعیت این دو مددجو، گفت: بهزیستی ضمن رعایت حقوق مددجویان، تلاش می‌کند با همکاری خانواده، بهترین تصمیم درمانی و مراقبتی را برای حفظ سلامت و امنیت هر دو نفر اتخاذ کند.

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