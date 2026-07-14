خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی:

ادعای سالمندآزاری در مرکز نگهداری ارومیه صحت ندارد

ادعای سالمندآزاری در مرکز نگهداری ارومیه صحت ندارد
کد خبر : 1813288
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی با رد ادعای مطرح‌شده درباره سالمندآزاری در یکی از مراکز نگهداری ارومیه، گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد هیچ‌گونه ضرب و شتمی از سوی کارکنان مرکز صورت نگرفته و آسیب واردشده به سالمند، ناشی از درگیری با برادر وی که دارای بیماری روانی است، بوده است.

رسول بابایان،در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در تشریح جزئیات این موضوع اظهار کرد: دو برادر که یکی سالمند و دیگری دارای بیماری روانی است، در کنار یکدیگر در مرکز نگهداری می‌شوند و هر زمان که موضوع جداسازی یا انتقال آنان مطرح می‌شود، برادر مبتلا به بیماری روانی اقدام به خودزنی و رفتارهای پرخاشگرانه می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه ضرب و شتمی از سوی کارکنان مرکز رخ نداده است، افزود: سالمند یادشده توسط برادر بیمار روانی خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بررسی‌های انجام‌شده نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

بابایان ادامه داد: از نظر کارشناسی، یکی از این دو برادر باید به مرکز تخصصی نگهداری بیماران روانی منتقل شود تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود، اما خواهر این دو برادر تاکنون با انتقال فرد بیمار به مرکز تخصصی مخالفت کرده است.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی با اشاره به پیگیری مستمر وضعیت این دو مددجو، گفت: بهزیستی ضمن رعایت حقوق مددجویان، تلاش می‌کند با همکاری خانواده، بهترین تصمیم درمانی و مراقبتی را برای حفظ سلامت و امنیت هر دو نفر اتخاذ کند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل