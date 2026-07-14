به گزارش ایلنا از رشت، رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با بیان اینکه برداشت پیله‌تر ابریشم در گیلان به پایان رسیده است گفت: امسال ۳۱ هزار جعبه تخم نوغان بین نوغانداران ۱۸ استان کشور توزیع شد که سهم گیلان ۹ هزار و ۸۰۰ جعبه بود.

حبیب الله رضادوست با بیان اینکه برداشت پیله‌تر ابریشم از ۲۵ خرداد آغاز شد گفت: در این مدت نوغانداران کشور هزار و ۱۰۰ تن پیله‌تر ابریشم به ارزش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تولید کردند.

وی افزود: نوغانداران گیلان هم امسال با تولید بیش از ۳۰۰ تن پیله‌تر ابریشم به ارزش حدود ۳۷۵ میلیارد تومان درآمد کسب کردند.

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