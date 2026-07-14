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پایان برداشت پیله‌تر ابریشم در گیلان

پایان برداشت پیله‌تر ابریشم در گیلان
کد خبر : 1813287
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نوغانداران گیلانی امسال با برداشت پیله‌تر ابریشم ۳۷۵ میلیارد تومان درآمد کسب کردند.

به گزارش ایلنا از رشت، رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با بیان اینکه برداشت پیله‌تر ابریشم در گیلان به پایان رسیده است گفت: امسال ۳۱ هزار جعبه تخم نوغان بین نوغانداران ۱۸ استان کشور توزیع شد که سهم گیلان ۹ هزار و ۸۰۰ جعبه بود.

حبیب الله رضادوست با بیان اینکه برداشت پیله‌تر ابریشم از ۲۵ خرداد آغاز شد گفت: در این مدت نوغانداران کشور هزار و ۱۰۰ تن پیله‌تر ابریشم به ارزش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تولید کردند.

وی افزود: نوغانداران گیلان هم امسال با تولید بیش از ۳۰۰ تن پیله‌تر ابریشم به ارزش حدود ۳۷۵ میلیارد تومان درآمد کسب کردند.

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