به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس گفت: با نفوذ جریانات کم و بیش ناپایدار و افزایش ابر در آسمان گیلان از فردا، بارش باران و رعد و برق در برخی مناطق استان، همراه با وزش باد و کاهش دمای ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای هوا برای روز‌های چهارشنبه و پنج شنبه پیش بینی شده است.

وی از صدور هشدار سطح زرد دریایی هم برای این مدت در آب‌های ساحلی استان خبر داد و افزود: دریای خزر با ارتفاع موج ۷۰ سانتی متر، از ظهر فردا تا صبح جمعه برای فعالیت‌های دریانوردی نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه استان در شبانه روز گذشته، لوشان با ۳۷ درجه دما و خنک‌ترین منطقه اسب وونی تالش با ۱۷ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۳۲ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۰ درصد است.

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