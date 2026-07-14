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بررسی مشکلات طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان فومن

بررسی مشکلات طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان فومن
کد خبر : 1813284
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در جلسه شورای مسکن شهرستان فومن، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در روند طرح‌های مسکن و رفع موانع تأمین زمین و تسهیلات بانکی تأکید شد.

به گزارش ایلنا، در نشست شورای مسکن شهرستان فومن، روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن، وضعیت تأمین و واگذاری زمین ها، چالش‌های پرداخت تسهیلات بانکی و زیرساخت‌های مورد نیاز طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

محمدمهدی علیزاده مدیر کل راه و شهرسازی گیلان در این نشست، با اشاره به اهمیت تحقق سیاست‌های دولت در حوزه مسکن، گفت: تحقق اهداف نهضت ملی مسکن مستلزم همکاری جدی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل، شهرداری‌ها و دیگر نهاد‌های مرتبط است و فقط از این طریق می‌توان روند اجرای طرح‌ها را تسریع کرد.

وی افزود: در این نشست، مدیران حاضر ضمن ارائه گزارش‌های عملکردی، موانع موجود در مسیر اجرای طرح‌های مسکن را مطرح و در خصوص راهکار‌های عملی برای تأمین اعتبارات، آماده‌سازی زمین‌ها و توسعه زیرساخت‌ها تبادل نظر کردند.

در پایان این جلسه، مصوبات لازم برای رفع موانع اجرایی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر روند اجرای طرح‌ها برای تسریع امور در شهرستان فومن مصوب شد.

 

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