البرز میزبان رقابتهای ورزش دانشآموزی کشور/ ۳۰۰ ورزشکار در هفت رشته به میدان میروند
معاون تربیتبدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش استان البرز از میزبانی این استان در مسابقات ورزش دانشآموزی کشور خبر داد و گفت: این رقابتها از ۲۹ تیر تا چهارم مرداد با حضور ۳۰۰ دانشآموز دختر و پسر از پنج استان برگزار میشود و تأمین سلامت، امنیت و رفاه شرکتکنندگان در اولویت برنامهریزیها قرار دارد.
به گزارش ایلنا از البرز، معاون تربیتبدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش استان البرز از برگزاری مسابقات ورزش دانشآموزی کشور به میزبانی این استان خبر داد و گفت: البرز برای چندمین بار و با هماهنگی فدراسیون ورزش دانشآموزی، میزبان این رقابتهای ملی خواهد بود.
فرشید علیزاده در نشست هماهنگی برگزاری مسابقات کشوری دانشآموزان که در سالن شهدای فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: در این دوره از مسابقات، دانشآموزان دختر و پسر از استانهای البرز، تهران، شهرستانهای تهران، قم و قزوین حضور خواهند داشت.
وی افزود: مسابقات دانشآموزان دختر در رشتههای بدمینتون، شنا و تنیس روی میز و رقابتهای پسران در رشتههای دوومیدانی، تنیس، شنا و بدمینتون برگزار میشود.
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش البرز با بیان اینکه حدود ۳۰۰ دانشآموز در این رقابتها شرکت میکنند، تصریح کرد: مسابقات از ۲۹ تیرماه آغاز میشود و تا چهارم مردادماه ادامه خواهد داشت.
علیزاده با تأکید بر اینکه سلامت و امنیت دانشآموزان مهمترین اولویت ستاد اجرایی مسابقات است، گفت: دانشآموزان امانت خانوادهها هستند و به همین دلیل تمام برنامهریزیها با محوریت ایجاد محیطی ایمن، سالم و استاندارد برای برگزاری مسابقات انجام شده است.
وی از تشکیل کمیتههای تخصصی برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد خبر داد و افزود: کمیتههای پذیرش، اسکان، تغذیه، تدارکات و پشتیبانی، روابط عمومی، دبیرخانه، فرهنگی و هنری، انتشارات، مالی و اداری فعالیت خود را آغاز کردهاند.
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش البرز با اشاره به ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: برای برگزاری مطلوب این رقابتها، همکاری نیروی انتظامی، پلیس راهور، هلال احمر، اورژانس، شهرداری و دستگاههای خدماترسان از جمله آب، برق و گاز ضروری است.
وی ادامه داد: هماهنگیهای لازم با کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز برای اسکان دانشآموزان و همچنین با مرکز پیشکسوتان فرهنگیان برای اسکان مربیان انجام شده است.
علیزاده با اشاره به تمهیدات پیشبینی شده در حوزه سلامت گفت: ناظر بهداشتی برای نظارت بر وضعیت بهداشت و کیفیت تغذیه در محل اسکان دانشآموزان مستقر خواهد شد و دو دستگاه آمبولانس هلال احمر نیز به صورت شبانهروزی در محل استقرار شرکتکنندگان حضور خواهند داشت. همچنین استقرار نیروهای اورژانس در محل برگزاری مسابقات در سه نقطه شهر کرج پیشبینی شده است.
وی در پایان با اشاره به اهمیت میزبانی رویدادهای ملی ورزشی اظهار کرد: برگزاری این مسابقات علاوه بر معرفی ظرفیتهای ورزشی استان البرز، به افزایش نشاط اجتماعی و تعامل میان دانشآموزان استانهای مختلف کمک میکند. البرز در سالهای گذشته کارنامه موفقی در میزبانی مسابقات دانشآموزی داشته و امیدواریم این دوره نیز با کیفیت مطلوب و رضایت شرکتکنندگان برگزار شود.