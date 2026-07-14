معاون اقتصادی استاندار:
زیرساختهای مرزی سیستان و بلوچستان با ظرفیت تجارت استان همخوانی ندارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر نقش راهبردی مرزهای استان در تأمین کالاهای اساسی کشور، خواستار تخصیص اعتبارات ویژه برای توسعه زیرساختهای مرزی، بهسازی محورهای منتهی به پایانههای مرزی و رفع مشکلات برق و ارتباطات شد.
به گزارش ایلنا، مجیب حسنی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با قدردانی از رویکرد توسعهمحور استاندار در حوزه عمران، اظهار کرد: مرزهای سیستان و بلوچستان به عنوان پیشانی جمهوری اسلامی ایران، نقشی راهبردی در تأمین کالاهای اساسی کشور ایفا میکنند و توسعه این مناطق باید متناسب با ظرفیتهای ایجاد شده در حوزه تجارت مرزی باشد.
وی با اشاره به فاصله میان ظرفیت تجارت مرزی و امکانات موجود، افزود: زیرساختهای فعلی در مرزها و مسیرهای دسترسی به آنها پاسخگوی حجم فعالیتهای اقتصادی نیست و لازم است برای رفع این نارساییها برنامهریزی ویژهای صورت گیرد.
وی به ضرورت بهسازی محورهای منتهی به مرزهای ریمدان، پیشین و میلک اشاره کرد و گفت: توسعه این مسیرها یکی از پیشنیازهای رونق تجارت مرزی و افزایش مبادلات اقتصادی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همچنین اجرای خط دوم برق در مرز ریمدان را از نیازهای فوری این منطقه عنوان کرد و افزود: رفع اختلالات و قطعیهای مکرر شبکه ارتباطی در مناطق مرزی نیز باید در اولویت قرار گیرد تا روند تبادلات تجاری با مشکل مواجه نشود.
حسنی با تأکید بر توسعه همزمان زیرساختهای فیزیکی و ساختار تشکیلاتی بازارچههای مرزی اظهار داشت: ظرفیت درآمدزایی مرزهای استان قابل توجه است، بهگونهای که درآمد بازارچههای مرزی در سهماهه نخست سال گذشته به حدود ۵۰ درصد کل درآمد سال پیش از آن رسید که نشاندهنده اهمیت سرمایهگذاری در این بخش است.
وی خواستار تخصیص منابع و اعتبارات ویژه برای توسعه زیرساختهای مرزی شد و خاطرنشان کرد: با وجود سهم قابل توجه گمرکات استان در تأمین درآمدهای عمومی کشور، لازم است اعتبارات متناسبی برای توسعه این مناطق اختصاص یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان در پایان بر ضرورت تعیین اولویتهای تخصیص اعتبارات در حوزههای توسعه تجارت، تنظیم بازار و میراث فرهنگی و گردشگری تأکید کرد و گفت: این اولویتها باید در چارچوب سند توسعه استان و سیاستهای ابلاغی استاندار تدوین و اجرایی شوند.