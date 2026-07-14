مدیر درمان تامین اجتماعی البرز:
مشکلات و مطالبات کارکنان مراکز درمانی با جدیت پیگیری میشود
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان البرز در نشست هماندیشی با کارکنان مراکز درمانی، با تأکید بر لزوم ارائه خدمات مطلوب به مراجعان در شرایط اقتصادی کنونی، از کارکنان خواست مسائل، دغدغهها و پیشنهادهای خود را برای پیگیری و رفع موانع به مدیریت منتقل کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، همزمان با هفته تأمین اجتماعی، نشست هماندیشی مدیر درمان تأمین اجتماعی استان البرز با کارکنان مراکز درمانی این استان با هدف بررسی مسائل، دغدغهها و پیشنهادهای حوزه درمان برگزار شد.
داریوش طاهرخانی، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان البرز، در این نشست ضمن تبریک هفته تأمین اجتماعی، با اشاره به اهمیت خدمات درمانی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش هزینههای زندگی، حجم مراجعهکنندگان به مراکز درمانی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع مسئولیت کارکنان حوزه درمان را بیش از گذشته سنگین کرده است.
وی افزود: وظیفه ما پاسخگویی شایسته به نیازهای مراجعان و تلاش حداکثری برای حفظ سلامت آنان است و باید با همدلی و احساس مسئولیت، خدمات درمانی را با کیفیت مطلوب ارائه کنیم.
طاهرخانی با استناد به حدیثی از امام حسین (ع) مبنی بر اینکه «نیازهای مردم به سوی شما از نعمتهای الهی است، پس این نعمتها را از خود دور نکنید»، خدمترسانی به مردم را فرصتی ارزشمند دانست و تأکید کرد: فرصت خدمت همیشگی نیست و نباید با بیتوجهی، از مسیر اصلی خدمتگزاری فاصله گرفت.
مدیر درمان تأمین اجتماعی البرز همچنین با تأکید بر رویکرد تعاملی مدیریت، از کارکنان خواست مشکلات و چالشهای موجود را بدون ملاحظه با مدیران در میان بگذارند و گفت: مدیریت آماده شنیدن مسائل همکاران است و پیگیری رفع موانع و مشکلات مطرحشده را در دستور کار قرار خواهد داد.
در بخش دیگری از این نشست، کارکنان مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان البرز مهمترین دغدغهها و مطالبات خود را مطرح کردند.
لزوم توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت همزمان با اجرای طرح پزشک خانواده در شهرستان ساوجبلاغ، درخواست اجرای ساعات کاری شناور برای برخی نیروهای تخصصی درمان، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، همسانسازی حقوق کارکنان شرکتی با نیروهای رسمی و برقراری عدالت در پرداخت، ایجاد مسیرهای ارتقای شغلی از جمله ایجاد ردیفهای کاردانی و کارشناسی دارویی برای متصدیان خدمات دارویی، توجه به کارکرد و اضافهکار کارکنان درمانی، ارزیابی میزان رضایتمندی کارکنان در کنار سنجش رضایت مراجعان و بررسی علل نارضایتی، همچنین تبدیل یکی از ردیفهای پرستاری مراکز درمانی سرپایی به ردیف سرپرستاری با هدف افزایش انگیزه و ارتقای جایگاه حرفهای پرستاران، از مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
بر اساس اعلام مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان البرز، این مطالبات و پیشنهادها در فرآیند بررسی و پیگیری قرار گرفته و مقرر شد راهکارهای لازم برای رفع موانع و بهبود شرایط کاری کارکنان در دستور کار قرار گیرد.