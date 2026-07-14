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چهار نقطه شهر بوشهر مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت

چهار نقطه شهر بوشهر مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت
کد خبر : 1813228
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معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: در ادامه نقض آتش بس و تفاهم از سوی دشمن امریکایی ظهر امروز چهار نقطه شهر بوشهر مورد اصابت پرتابه های دشمن قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان روز سه شنبه افزود: این حملات در مناطق مختلف شهر بوشهر به وقوع پیوسته است.

وی یادآور شد: براساس ارزیابی های اولیه تاکنون تلفات انسانی ناشی از این حملات دریافت نشده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر تصریح کرد:‌ هم‌اکنون نیز شرایط در شهرستان بوشهر در آرامش است.

 

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