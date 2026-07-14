استقرار ۲۳۰ دستگاه اتوبوس در مرز خسروی برای خدمترسانی به زائران اربعین
انتقال زائران از پارکینگها تا نقطه صفر مرزی با نرخ مصوب
مسئول قرارگاه حملونقل مرزی خسروی از آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: بیش از ۲۳۰ دستگاه اتوبوس از ناوگان شهرداریهای کرمانشاه، کرج و همدان در مرز خسروی مستقر میشوند تا عملیات جابهجایی زائران از پارکینگها تا نقطه صفر مرزی را با نرخ مصوب ۳۰ هزار تومان انجام دهند
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، غلامرضا شهبازی، مسئول قرارگاه حملونقل مرزی خسروی و رئیس سازمان حملونقل مسافر شهرداری کرمانشاه، روز سهشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین اقدامات انجام شده برای خدماترسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: تمامی برنامهریزیهای لازم برای تأمین ناوگان حملونقل در مرز خسروی انجام شده و امسال بیش از ۲۳۰ دستگاه اتوبوس برای جابهجایی زائران در این مرز مستقر خواهد شد.
وی با بیان اینکه این ناوگان با هدف تسهیل تردد و جلوگیری از ازدحام زائران بهکارگیری میشود، افزود: ۱۰۰ دستگاه اتوبوس از ناوگان ملکی و بخش خصوصی شهرداری کرمانشاه، ۱۰۰ دستگاه اتوبوس از شهرداری کرج و ۳۰ دستگاه اتوبوس از شهرداری همدان مسئولیت جابهجایی زائران را در مرز خسروی بر عهده خواهند داشت.
شهبازی با اشاره به پیشبینی ظرفیتهای پشتیبان برای روزهای اوج تردد زائران، تصریح کرد: در صورت افزایش حجم مراجعات، از ظرفیت ناوگان حملونقل محلی شهرستان قصرشیرین و مناطق پیرامونی شامل تاکسی، ون و مینیبوس نیز استفاده خواهد شد تا روند انتقال زائران بدون وقفه و با سرعت مطلوب انجام گیرد.
مسئول قرارگاه حملونقل مرزی خسروی با اشاره به مصوبات قرارگاه مرکزی حملونقل ستاد اربعین کشور، گفت: بر اساس نرخ مصوب، هزینه جابهجایی هر زائر در مرز خسروی ۳۰ هزار تومان تعیین شده و تمامی ناوگان موظف به رعایت این تعرفه هستند.
وی ادامه داد: تمامی اتوبوسها در پارکینگهای پیشبینیشده مستقر خواهند بود تا زائران پس از پارک خودروهای شخصی، بدون اتلاف وقت و معطلی به وسیله ناوگان حملونقل عمومی به نقطه صفر مرزی منتقل شوند و فرآیند تردد با نظم و سهولت بیشتری انجام شود.
رئیس سازمان حملونقل مسافر شهرداری کرمانشاه همچنین از آغاز اعزام تدریجی ناوگان شهرداری کرمانشاه به مرز خسروی خبر داد و اظهار داشت: این عملیات از روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه آغاز میشود و تا پایان مأموریت اربعین ادامه خواهد داشت تا خدمات حملونقل مورد نیاز زائران به شکل مستمر ارائه شود.
شهبازی در پایان با قدردانی از همراهی شهروندان کرمانشاهی، خاطرنشان کرد: با توجه به اعزام بخشی از ناوگان اتوبوسرانی به مرز خسروی، ممکن است در مدت اجرای طرح اربعین، بخشی از خدمات حملونقل عمومی در سطح شهر کرمانشاه با کاهش مواجه شود که از شهروندان بابت این موضوع پوزش میطلبیم و امیدواریم با همکاری و همراهی مردم، خدمترسانی شایستهای به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) انجام شود.