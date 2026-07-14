هشدار دریایی؛ وزش باد و مواج شدن دریای مازندران تا ظهر جمعه

به گزارش ایلنا، بر اساس این هشدار، جریانات شمالی موجب وزش باد با سرعتی تا ۱۰ متر بر ثانیه (۳۶ کیلومتر بر ساعت) در نواحی نزدیک ساحل و تا ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت) در مناطق دور از ساحل خواهد شد.

همچنین ارتفاع موج در نزدیکی ساحل تا یک متر و در برخی نقاط تا ۱.۶ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۱.۳ متر و حداکثر تا ۲.۱ متر پیش‌بینی شده است.

هواشناسی مازندران اعلام کرد این شرایط می‌تواند خطر غرق شدن شناگران، واژگونی قایق‌ها و شناورهای گردشگری، اختلال در فعالیت صیادان، تردد شناورها، ورود و خروج شناورها به بنادر و همچنین فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی را به همراه داشته باشد.

در این اطلاعیه بر ممنوعیت شنا، قایقرانی و صیادی تا پایان زمان فعالیت سامانه و همچنین لزوم احتیاط در تردد شناورهای بزرگ تأکید شده است.



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