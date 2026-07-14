رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد:
امنیت و نشاط اجتماعی در گرو تقویت پیوست فرهنگی پارکهای شهری است
رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد با تأکید بر اینکه پارکها فراتر از یک فضای سبز صرف هستند، گفت: ارتقای امنیت و نشاط اجتماعی شهروندان، مستلزم اجرای پیوست فرهنگی و برنامهریزی دقیق برای این فضاهای عمومی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ماشاالله ایزدی در نشست کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا، ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم و صفر، سرمایهگذاری در حوزه فرهنگ را نه یک هزینه، بلکه عاملی حیاتی برای توسعه پایدار شهری دانست.
وی با اشاره به دستور کار این نشست، خاطرنشان کرد: هویت یک شهر صرفاً به کالبد فیزیکی آن خلاصه نمیشود و روح شهر با کیفیت زندگی، فرهنگ و تعاملات اجتماعی شهروندان گره خورده است.
ایزدی هشدار داد که در صورت بیتوجهی به برنامهریزی فرهنگی برای پارکها، زمینه برای بروز آسیبهای اجتماعی فراهم میشود؛ اما اجرای پیوست فرهنگی، این مکانها را به محیطی امن، پویا و خانوادهمحور برای افزایش آرامش و سرمایه اجتماعی تبدیل خواهد کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد در بخش دیگری از سخنان خود به طراحی المانهای شهری اشاره کرد و گفت: این المانها صرفاً جنبه تزیینی ندارند و باید با نگاهی کارشناسی، بازتابدهنده هویت، تاریخ و ارزشهای فرهنگی شهر باشند.
وی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساختهای ورزشی، از جمله مسیرهای استاندارد پیادهروی و پیست دوچرخهسواری در محور کمربندی ۱۵ خرداد، به منظور افزایش نشاط عمومی تأکید کرد.
ایزدی در پایان با استقبال از پیشنهادات کارشناسی، ابراز امیدواری کرد که با همافزایی شورا، شهرداری و دستگاههای مرتبط، زمینهساز شهری ایمنتر، بانشاطتر و برخوردار از هویتی غنی برای شهروندان فراهم شود.