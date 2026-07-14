محکومیت نقدی متخلف زندهگیری حیاتوحش در همدان
رئیس اداره حفاظت محیطزیست همدان از صدور حکم محکومیت ۱۰ میلیون تومانی برای فردی که اقدام به زندهگیری یک قلاده روباه کرده بود، خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره حفاظت محیطزیست شهرستان همدان، مجید شعبانلو با تأکید بر اینکه زندهگیری و صید حیاتوحش بدون مجوز، طبق «قانون شکار و صید» جرم محسوب میشود، اظهار داشت: «این اداره در راستای حفاظت از انفال الهی، با هیچ فردی که قصد تعرض به گونههای جانوری را داشته باشد، مماشات نخواهد کرد.»
وی افزود: «پرونده این متخلف پس از شناسایی توسط مأموران یگان حفاظت و تکمیل مستندات، به مرجع قضایی ارجاع شد که با رویکرد قاطع دستگاه قضا، متهم به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم گردید.»
رئیس اداره حفاظت محیطزیست همدان در پایان ضمن قدردانی از حمایتهای قضایی، از شهروندان خواست هرگونه گزارش مشکوک در حوزه تخلفات زیستمحیطی را بدون فوت وقت به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.