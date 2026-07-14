معاون حل اختلاف دادگستری استان همدان:
هفت پرونده قتل به سازش منجر شد/سال گذشته ۱۷ هزار و ۷۴۲ فقره پرونده در همدان منجر به سازش شدند
معاون حل اختلاف دادگستری استان همدان گفت: با تلاش شوراهای حل اختلاف، میانجیگران و صلحیاران، سال گذشته هفت پرونده قتل در این استان با رضایت اولیای دم به صلح و سازش انجامید و در سه ماهه نخست امسال نیز سه پرونده قتل با گذشت و مصالحه طرفین مختومه شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، حسین مرشدی در جمع خبرنگاران در سالن جلسات دادگستری کل استان همدان گفت: در سال ۱۴۰۴ از مجموع ۶۳ هزار و ۸۳۸ پرونده وارده به شوراهای حل اختلاف استان، ۱۷ هزار و ۷۴۲ پرونده به سازش منتهی شده است.
مرشدی اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف استان همدان در سال گذشته تعداد ۶۳ هزار و ۸۳۸ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شد که از این تعداد ۱۷ هزار و ۷۴۲ پرونده، معادل ۲۷.۸ درصد، با سازش طرفین مختومه شد.
وی این میزان سازش را قابل توجه دانست و تصریح کرد: هدف اصلی ما صرفاً کاهش ورودی پرونده به دادگستری نیست، بلکه تلاش داریم مردم بتوانند با گفتوگو، تفاهم و سازش، اختلافات خود را حل کنند.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان افزود: در سه ماهه نخست سال جاری نیز ۱۶ هزار و ۹۸۴ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شده که سه هزار و ۱۱۹ مورد آن، معادل حدود ۲۲.۵ درصد، به سازش ختم شده است.
وی با اشاره به عملکرد هیأتهای صلح در استان اظهار کرد: از زمان تشکیل هیأتهای صلح تاکنون حدود ۲۰۰ صلحیار در استان فعالیت میکنند که این افراد پس از انجام بررسیهای لازم و دریافت ابلاغ، خارج از فضای رسمی دادگستری برای حل اختلافات مردم اقدام میکنند.
مرشدی گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد دو هزار و ۹۰۳ پرونده وارد هیأتهای صلح استان شد که ۸۰۰ پرونده آن به مصالحه انجامید. همچنین در سه ماهه نخست امسال نیز از ۷۷۴ پرونده وارده، ۱۶۲ پرونده با سازش پایان یافت.
وی از نقش مهم هیأتهای صلح در پروندههای مهم خبر داد و گفت: اقدامات این هیأتها در سال گذشته موجب سازش در ۶۵ پرونده زندانیدار و آزادی زندانیان شد. همچنین هفت پرونده قتل به سازش منجر شد و محکومان از اجرای حکم قصاص نجات یافتند. علاوه بر این، ۶۵ پرونده نزاع دستهجمعی نیز با تلاش این هیأتها به سازش ختم شد.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان درباره موضوع داوری نیز بیان کرد: داوران حرفهای که از سوی مرکز مربوطه پروانه دریافت میکنند، میتوانند مانند یک قاضی به پروندهها رسیدگی کرده و رأی صادر کنند. این شیوه باعث میشود بسیاری از اختلافات بدون ورود به فرآیند طولانی دادگاه و در محیطی غیررسمیتر حل شود.
وی افزود: در سال گذشته ۸۵ پروانه داوری صادر شده و پروندههای ارجاعی به داوری در استان حدود ۵۵۵ مورد بوده است. مزیت داوری این است که پروندهها باید در بازه زمانی کوتاهتری رسیدگی شوند و معمولاً حداکثر ظرف شش ماه تعیین تکلیف خواهند شد.
مرشدی همچنین از تولید و انتشار سه هزار و ۸۷۰ محتوای مرتبط با فرهنگ صلح و سازش در فضای مجازی خبر داد و گفت: معاونت حل اختلاف استان در سال گذشته ۲۲۹ جلسه ملاقات مردمی با حضور یک هزار و ۲۲ نفر برگزار کرده و در سه ماهه امسال نیز ۶۹ جلسه ملاقات با ۲۹۵ نفر انجام شده است.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان با اشاره به پروندههای خانواده گفت: در این نوع پروندهها، هدف صرفاً ثبت یک آمار سازش نیست، بلکه تلاش میشود سازش واقعی و پایدار ایجاد شود؛ چراکه حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی اهمیت بیشتری از صرف مختومه شدن پرونده دارد.
مرشدی افزود: بیشترین میزان سازش در سال گذشته مربوط به یکی از حوزههای قضایی استان بود که حدود ۵۵ درصد پروندههای ارجاعی آن به سازش منتهی شد.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان خاطرنشان کرد: رسانهها نقش مهمی در ترویج فرهنگ صلح و سازش دارند و میتوان با تولید محتوا، برنامههای آموزشی و حتی ساخت آثار هنری، آثار مثبت سازش را به جامعه نشان داد.
وی مهمترین عامل موفقیت در ایجاد سازش را مهارت فرد سازشدهنده دانست و گفت: توانایی گفتوگو، شناخت شرایط روحی طرفین، استفاده از روشهای مناسب ارتباطی و ایجاد فضای اعتماد، از مهمترین مهارتهایی است که صلحیاران و اعضای شوراهای حل اختلاف باید داشته باشند.
مرشدی همچنین درباره هیأتهای صلح اظهار کرد: این افراد عمدتاً از میان معتمدان و افراد اثرگذار هر جامعه انتخاب میشوند و بدون دریافت حقوق، با انگیزههای اجتماعی و خیرخواهانه برای حل اختلافات مردم فعالیت میکنند.
وی گفت: در استان همدان حدود ۲۰۰ صلحیار فعالیت دارند و برخی از آنها از افراد متخصص مانند مشاوران خانواده و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند که در مراکز مختلف به مردم خدمات مشاوره و صلح ارائه میکنند.