خدمات توانبخشی به جامعه هدف در ۸۱ مرکز بهزیستی چهارمحال و بختیاری ارائه می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، معصومه محمدی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در حال حاضر ۵۴ مرکز روزانه فعال در استان داریم که بر اساس آخرین متدهای جهانی و با هدف حفظ عزت نفس افراد، خدمات آموزشی، توانبخشی، پزشکی، پرستاری و حمایت از خانواده را در محیطی خانواده‌محور ارائه می‌دهند.

وی اضافه کرد: همچنین ۲۷ مرکز شبانه‌روزی با ظرفیت حدود ۹۰۰ نفر برای اقامت دائمی سالمندان و بیماران مبتلا به اختلالات حرکتی فعال است.

مدیرکل بهزیستی چهار محال و بختیاری با اشاره به خدمات تیم‌های سیار گفت: این تیم‌ها متشکل از پزشک، پرستار، روانشناس، مددکار و درمانگر به صورت ماهانه به منازل افراد با شرایط خاص مراجعه و خدمات درمانی و آزمایشگاهی را به صورت رایگان ارائه می‌دهند. تاکنون ۱۴۰۶ نفر از خدمات فیزیوتراپی در منزل بهره‌مند شده‌اند.

وی ادامه داد: ۵ مرکز مراقبت در منزل در شهرستان‌های شهرکرد، بروجن، سامان، فارسان و کیار فعال است که برای معلولان شدید، مراقبان (از خانواده یا افراد آموزش‌دیده خارج از خانواده) هفته‌ای ۳ تا ۴ روز و روزانه ۴ ساعت خدمات پرستاری، مراقبتی و آموزشی ارائه می‌دهند.

محمدی در خصوص برنامه غربالگری بیان کرد: سال گذشته چهار هزار و ۳۷۵ کودک در پایگاه‌های غربالگری بینایی و شنوایی بررسی شدند که ۱۹۰۰ نفر مشکوک به اختلال بینایی شناسایی و برای خدمات تخصصی ارجاع شدند؛ بسیاری از این موارد با درمان به‌موقع بهبود یافتند.

وی به فعالیت بیش از ۴۶ مرکز مشاوره تخصصی و خط مشاوره تلفنی ۲۴ ساعته رایگان اشاره کرد و گفت: این خدمات به ویژه پس از دوران همه‌گیری گسترش یافته تا پاسخگوی نیازهای روانی زنان، کودکان و نوجوانان باشد.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری از استقبال گسترده از طرح فرزندخواندگی خبر داد و عنوان کرد: از سال ۹۲ تاکنون ۳۲۰ کودک به خانواده‌های متقاضی واگذار شده و تنها در سال گذشته ۲۴ کودک به خانواده‌ها سپرده شدند؛ به گونه‌ای که گاهی شیرخوارگاه استان خالی از کودک بوده است.

محمدی با تأکید بر اجرای قانون سه درصد اشتغال معلولان گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی ملزم به رعایت این سهمیه هستند و در صورت تخلف، مدیران متخلف به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند. خوشبختانه سال گذشته ۲۷ نفر از جامعه هدف جذب استخدام رسمی دستگاه‌های دولتی شدند.

وی افزود: بسیاری از کارفرمایان از مشوق‌های اشتغال معلولان اطلاع کافی ندارند؛ در حالی که بهزیستی برای کارفرمایی که افراد دارای معلولیت (به ویژه سرپرست خانوار) را استخدام کند، تسهیلات کم‌بهره ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت هفت ساله پرداخت می‌کند و سهم بیمه کارفرما (۲۰ درصد) را نیز تقبل می‌نماید.

مدیرکل بهزیستی استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵۳ دانشجو و فارغ‌التحصیل از مقطع کاردانی تا دکتری از جامعه هدف داریم که نشان می‌دهد معلولان (به ویژه در طیف خفیف تا متوسط) توانایی بالایی برای کار و فعالیت دارند. هدف ما در سال جاری افزایش این مشوق‌ها و کاهش بیکاری در جامعه هدف است.

وی در پایان از ارائه بیمه خویش‌فرمایی به افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار خبر داد و تأکید کرد: این خدمات در جهت توانمندسازی اقتصادی و استقلال این عزیزان ادامه خواهد یافت.

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