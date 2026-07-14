تأکید مدیر مخابرات منطقه اردبیل بر شتاببخشی به توسعه زیرساختهای فیبر نوری (FTTH) در استان
در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات ارتباطی در استان، نشست بررسی روند اجرای پروژههای توسعه شبکه فیبر نوری (FTTH) با حضور مهندس جوادی زارع، مدیر مخابرات منطقه اردبیل و نمایندگان شرکتهای پیمانکار «میدیا» و «هوشمندان» برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این جلسه که با حضور معاونت شبکه، مدیر دفتر، رئیس اداره برنامهریزی و کنترل پروژه، سرپرست مدیر تجاری و سرپرست اداره طرح و نظارت شبکه دسترسی برگزار گردید، آخرین وضعیت پیشرفت پروژههای جاری مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.
مهندس جوادی زارع، مدیر مخابرات منطقه اردبیل، در این نشست ضمن بررسی گزارشهای فنی، بر ضرورت برنامهریزی دقیق و اتخاذ تصمیمات لازم جهت تسریع در عملیات برگردان کابلهای مسی به بستر فیبر نوری تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه در تحول دیجیتال استان اظهار داشت:
«جایگزینی تکنولوژیهای نوین با شبکه مسی و توسعه شبکه فیبر نوری، اولویت اصلی مجموعه ماست. هدف نهایی ما این است که شهروندان عزیز در کوتاهترین زمان ممکن از مزایای اینترنت پرسرعت، پایدار و با پهنای باند بالا بهرهمند شوند.»
مدیر مخابرات منطقه در پایان، بر لزوم همکاری تنگاتنگ میان تیمهای عملیاتی و شرکتهای پیمانکار جهت تداوم روند اجرایی پروژه با دقت و سرعت بالا در سطح استان تأکید و خواستار همافزایی بیشتر برای پیشبرد اهداف پروژه شد.