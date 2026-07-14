به گزارش ایلنا، نخست: استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، صدا و سیما، فرهنگسراها، خانه‌های جوان و مراکز فرهنگی، زمینه اجرای هرچه بهتر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی ویژه جوانان را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های فرهنگی در سطح استان افزود: این برنامه‌ها با رویکرد محله‌محور و با بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگسراها، خانه‌های جوان و مناطق هدف اجرا خواهد شد و شهرداری اردبیل نیز در اجرای طرح‌های فرهنگی و اجتماعی مشارکت خواهد داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با تأکید بر نقش دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای در غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان گفت: آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، صداوسیمای مرکز اردبیل، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط باید با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغاتی خود، زمینه مشارکت گسترده نوجوانان و جوانان را در برنامه‌های اوقات فراغت، جشنواره‌های فرهنگی و هنری و کارگاه‌های آموزشی فراهم کنند.

وی با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه اوقات فراغت خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی دستگاه‌ها برنامه‌های خود را بر اساس رویکرد محله‌محور و محورهای شش‌گانه اوقات فراغت تدوین کرده‌اند، اما تعدادی از دستگاه‌ها هنوز برنامه‌های خود را به‌صورت کامل و منطبق با دستورالعمل‌ها ارائه نکرده‌اند که لازم است هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل و اصلاح آن اقدام کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل همچنین از برگزاری دیدار جمعی از جوانان استان با رئیس‌جمهور در مردادماه خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند جوانان توانمند، نخبه و شاخص را برای حضور در این برنامه معرفی کنند.

نخست از برگزاری جشنواره ملی «اتفاق ۵» در استان البرز نیز خبر داد و افزود: اعضای شبکه ملی ایران‌یاران جوان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در این رویداد ملی حضور یابند و بخش عمده هزینه‌های اعزام آنان از سوی دستگاه‌های اجرایی تأمین خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و تحقق اهداف حوزه جوانان، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، هم‌افزایی بین‌بخشی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در استان است.

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