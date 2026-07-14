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پایداری هوا در آذربایجان‌شرقی تمدید شد

پایداری هوا در آذربایجان‌شرقی تمدید شد
کد خبر : 1813166
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رئیس گروه پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از تداوم پایداری جوی در استان تا پایان هفته جاری خبر داد و با اشاره به جدول پیش‌بینی پنج‌روزه، گفت: تنها روز پنج‌شنبه (۲۵ اردیبهشت) جو استان به‌صورت ناپایدار و همراه با وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد امیدفر، با استناد به آخرین خروجی‌های مدل‌های هواشناسی اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد از روز سه‌شنبه (۲۳ اردیبهشت) تا جمعه (۲۶ اردیبهشت)، آسمان استان در اغلب ساعات صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که این شرایط به کاهش غلظت آلاینده‌ها و پایداری نسبی جو منجر می‌شود.

وی با تشریح جزئیات روزهای آینده، خاطرنشان کرد: بر اساس جدول پیش‌بینی، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه وضعیت جوی پایدار ارزیابی شده است. با این حال، در روز پنج‌شنبه (۲۵ اردیبهشت) با تغییر الگوی باد و افزایش سرعت وزش باد از سمت جنوب‌شرقی، جو استان در شرایط نسبتاً ناپایدار قرار خواهد گرفت.

رئیس گروه پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌شرقی در پایان با اشاره به نوسانات دمایی تأکید کرد: اگرچه تا پایان هفته پدیده بارشی قابل توجهی در استان پیش‌بینی نمی‌شود، اما شهروندان به‌ویژه ساکنان مناطق شرقی و مرتفع استان باید نسبت به وزش بادهای لحظه‌ای در روز پنج‌شنبه تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

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