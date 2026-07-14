بیمارستان شهید بهشتی باید به مددجویان برگردد

به گزارش ایلنا از همدان، فریدالدین حجت الاسلامی در نشست خبری به مناسبت چهل‌وششمین سالگرد تأسیس سازمان بهزیستی، با اشاره به شعار امسال سازمان با عنوان «در کنار مردم»، اظهار کرد: سازمان بهزیستی طی ۴۶ سال گذشته همواره در کنار مردم بوده و این رویکرد هر سال پررنگ‌تر شده است.

وی با بیان اینکه بهزیستی همدان در حوزه جذب اعتبارات عملکرد قابل توجهی داشته است، افزود: استان همدان در سال ۱۴۰۳ رتبه سی‌ویکم کشور را در حوزه اعتبارات داشت اما با وجود همه مشکلات و شرایط ناشی از جنگ، در سال ۱۴۰۴ موفق شد رتبه نخست کشور را در جذب اعتبارات کسب کند.

حجت الاسلامی ادامه داد: میانگین افزایش اعتبارات سازمان بهزیستی در کشور طی سال گذشته ۵۶ درصد بود، در حالی که این میزان در استان همدان به ۱۱۲ درصد رسید که ۵۶ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با اشاره به فعالیت ۳۰۵ مرکز و نهاد غیردولتی همکار با این اداره‌کل، گفت: در روزهای اخیر تمرکز ویژه‌ای بر ارتقای سلامت روان جامعه داشتیم و با اجرای همزمان «طرح رصد سلامت روان» در ۳۱ استان کشور تلاش کردیم آثار روانی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از جنگ و حوادث اخیر را کاهش دهیم.

حجت‌الاسلامی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه املاک سازمان، اظهار کرد: پرونده اجاره‌های معوق به طور کامل تعیین تکلیف و اسناد تک‌برگ بسیاری از املاک اخذ شد و بخشی از املاک نیز در مسیر مولدسازی قرار گرفت تا درآمد حاصل از آنها صرف خدمات به جامعه هدف شود.

وی با انتقاد از وضعیت بیمارستان شهید بهشتی گفت: این بیمارستان نزدیک به ۱۸ سال است که در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد، در حالی که این ملک متعلق به سازمان بهزیستی و در واقع متعلق به مردم و مددجویان است.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی از امکانات و منابع مالی گسترده‌ای برخوردار است، افزود: انتظار داشتیم این ظرفیت‌ها در خدمت محرومان قرار گیرد اما بارها پیشنهادهایی ارائه کردیم که به جای پرداخت اجاره، خدمات درمانی رایگان به مددجویان بهزیستی ارائه شود که مورد پذیرش قرار نگرفت.

حجت الاسلامی با بیان اینکه سازمان بهزیستی امانت‌دار اموال مردم و مددجویان است، اضافه کرد: این ملک باید در خدمت محرومان و جامعه هدف بهزیستی باشد. وقتی یک مددجو برای تأمین هزینه درمان یا حتی پانسمان زخم بستر خود با مشکل مواجه است، پذیرفتنی نیست که ملکی با ارزش چند ده میلیارد تومان در اختیار دستگاه دیگری باشد و هیچ منفعتی از آن نصیب مددجویان نشود.

وی ادامه داد: حتی در مقطعی به مراکز درمانی اعلام شد که بدون دریافت هزینه، مددجویان بهزیستی پذیرش نشوند؛ در حالی که ما به دنبال دریافت پول نبودیم و تنها خواستار ارائه خدمات درمانی به جامعه هدف سازمان بودیم.

حجت‌الاسلامی با انتقاد از طرح‌هایی مبنی بر استفاده از این ملک در فرآیند مولدسازی برای احداث بیمارستان جدید، اظهار کرد: این ملک از محل مشارکت‌های مردمی خریداری شده و متعلق به جامعه هدف بهزیستی است و نباید حقوق مددجویان نادیده گرفته شود.

مدیرکل بهزیستی استان همدان همچنین از افزایش ۳۳۵ درصدی درآمدهای اختصاصی این اداره‌کل خبر داد و گفت: با ساماندهی قراردادهای املاک و جلوگیری از واگذاری‌های غیرقانونی، درآمدهای سازمان به شکل چشمگیری افزایش یافت و برای ارائه خدمات به مددجویان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه ۱۶۲ هزار نفر در استان از خدمات بهزیستی بهره‌مند می‌شوند، افزود: سازمان بهزیستی در کنار پرداخت تسهیلات اشتغال، توسعه کسب‌وکار مددجویان و حمایت از مراکز نگهداری، برای بهره‌برداری اقتصادی از املاک خود نیز برنامه‌ریزی کرده است.

حجت‌الاسلامی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در باغ زیرک با جذب سرمایه‌گذار اقدامات گردشگری در حال انجام بوده، برای بیمارستان شهید بهشتی نیز بسته‌ای با رویکرد مولدسازی و درآمدزایی در حال تدوین است تا منافع حاصل از آن مستقیماً در مسیر ارائه خدمات به جامعه هدف سازمان بهزیستی هزینه شود.

مدیرکل بهزیستی استان همدان همچنین با اشاره به برخی بخش‌های این مجموعه که در دوران شیوع کرونا در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته بود، گفت: ساختمان‌های چوبی این مجموعه قرار بود پس از پایان دوره استفاده تخلیه شوند، اما همچنان در اختیار دانشگاه قرار دارند و این موضوع نیز باید تعیین تکلیف شود.

حجت‌الاسلامی در پاسخ به این ادعای دانشگاه علوم پزشکی که بهزیستی توان مدیریت بیمارستان شهید بهشتی را ندارد، گفت: این سؤال برای ما مطرح است که چرا تصور می‌کنند بهزیستی از عهده مدیریت این مجموعه برنمی‌آید، اما خودشان می‌توانند آن را اداره کنند؟ مرکز آب درمانی این بیمارستان که به عنوان مرکز نمونه غرب کشور شناخته می‌شد اکنون به بخش دیالیز بیماران کلیوی تبدیل شده است.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با بیان اینکه در استان کودک خیابانی به معنای واقعی وجود ندارد، اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۳۰ کودک کار در استان همدان شناسایی شدند که برای بخشی از آنها بیمه درمان رایگان با همکاری بیمه سلامت برقرار و برای تعدادی از کودکان بازمانده از تحصیل نیز با همکاری آموزش‌وپرورش امکان ادامه تحصیل، از جمله از طریق آموزش غیرحضوری، فراهم شد.

وی با تأکید بر اینکه این اقدامات کافی نیست، تصریح کرد: تا زمانی که مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها برطرف نشود، پدیده کودک کار نیز به طور کامل از بین نخواهد رفت.

حجت‌الاسلامی با اشاره به پیچیدگی پدیده کودک کار، گفت: در برخی موارد، درآمد کودکان کار حتی از درآمد یک فرد تحصیل‌کرده با مدرک کارشناسی ارشد نیز بیشتر است؛ موضوعی که نشان‌دهنده برخی ناکارآمدی‌ها در نظام اجتماعی و اقتصادی است و بخش قابل توجهی از درآمد این کودکان از طریق جلب ترحم شهروندان تأمین می‌شود.

وی از افتتاح ۴۹ پروژه عمرانی و خدماتی این اداره‌کل خبر داد و گفت: در مجموع برای اجرای این پروژه‌ها ۳۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

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