بررسی دقیق پروندههای مشاغل سخت و زیانآور در اردبیل؛ گامی مهم در جهت ارتقای حقوق کارگران
در راستای پیگیری حقوق کارگران و اجرای دقیق قوانین حمایتی، کمیته تجدیدنظر با موضوع بررسی آییننامه اجرایی مشاغل سخت و زیانآور، در نشست تخصصی خود در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل، پروندههای معوقه و چالشبرانگیز را مورد بازبینی قرار داد.
به گزارش ایلنا، در ادامه روند رسیدگی به مطالبات حوزه کار، جلسه تخصصی کمیته تجدیدنظر با محوریت «بررسی آییننامه اجرایی مشاغل سخت و زیانآور» در سالن اجتماعات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل برگزار شد.
در این نشست مهم، اعضای کمیته با نگاهی دقیق به مقررات جاری و آییننامههای جدید، به بررسی و واکاوی ۴۰ پرونده ارسالی از سوی کارگران و واحدهای تولیدی پرداختند. هدف اصلی از این جلسه، تصمیمگیری نهایی در خصوص وضعیت شغلی افرادی است که در محیطهای پرخطر و زیانآور فعالیت میکنند و نیاز به احراز شرایط قانونی جهت بهرهمندی از مزایای مربوطه دارند.
بررسی این ۴۰ پرونده با دقت بالا انجام شد تا ضمن رعایت عدالت و رعایت حقوق کارگران، از اجرای صحیح آییننامه اجرایی اطمینان حاصل شود. انتظار میرود نتایج این تصمیمگیریها، تأثیر مستقیم و مثبتی بر وضعیت معیشتی و حقوقی نیروی کار استان اردبیل داشته باشد.