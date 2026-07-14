خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی دقیق پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور در اردبیل؛ گامی مهم در جهت ارتقای حقوق کارگران

بررسی دقیق پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور در اردبیل؛ گامی مهم در جهت ارتقای حقوق کارگران
کد خبر : 1813145
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای پیگیری حقوق کارگران و اجرای دقیق قوانین حمایتی، کمیته تجدیدنظر با موضوع بررسی آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور، در نشست تخصصی خود در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل، پرونده‌های معوقه و چالش‌برانگیز را مورد بازبینی قرار داد.

به گزارش ایلنا، در ادامه روند رسیدگی به مطالبات حوزه کار، جلسه تخصصی کمیته تجدیدنظر با محوریت «بررسی آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور» در سالن اجتماعات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل برگزار شد.

در این نشست مهم، اعضای کمیته با نگاهی دقیق به مقررات جاری و آیین‌نامه‌های جدید، به بررسی و واکاوی ۴۰ پرونده ارسالی از سوی کارگران و واحدهای تولیدی پرداختند. هدف اصلی از این جلسه، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص وضعیت شغلی افرادی است که در محیط‌های پرخطر و زیان‌آور فعالیت می‌کنند و نیاز به احراز شرایط قانونی جهت بهره‌مندی از مزایای مربوطه دارند.

بررسی این ۴۰ پرونده با دقت بالا انجام شد تا ضمن رعایت عدالت و رعایت حقوق کارگران، از اجرای صحیح آیین‌نامه اجرایی اطمینان حاصل شود. انتظار می‌رود نتایج این تصمیم‌گیری‌ها، تأثیر مستقیم و مثبتی بر وضعیت معیشتی و حقوقی نیروی کار استان اردبیل داشته باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل