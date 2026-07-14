به گزارش ایلنا، در ادامه روند رسیدگی به مطالبات حوزه کار، جلسه تخصصی کمیته تجدیدنظر با محوریت «بررسی آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور» در سالن اجتماعات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل برگزار شد.

در این نشست مهم، اعضای کمیته با نگاهی دقیق به مقررات جاری و آیین‌نامه‌های جدید، به بررسی و واکاوی ۴۰ پرونده ارسالی از سوی کارگران و واحدهای تولیدی پرداختند. هدف اصلی از این جلسه، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص وضعیت شغلی افرادی است که در محیط‌های پرخطر و زیان‌آور فعالیت می‌کنند و نیاز به احراز شرایط قانونی جهت بهره‌مندی از مزایای مربوطه دارند.

بررسی این ۴۰ پرونده با دقت بالا انجام شد تا ضمن رعایت عدالت و رعایت حقوق کارگران، از اجرای صحیح آیین‌نامه اجرایی اطمینان حاصل شود. انتظار می‌رود نتایج این تصمیم‌گیری‌ها، تأثیر مستقیم و مثبتی بر وضعیت معیشتی و حقوقی نیروی کار استان اردبیل داشته باشد.

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