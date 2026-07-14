سیاوش سیاهی سهمیه بازیهای آسیایی ناگویا را برای ژیمناستیک اردبیل کسب کرد
سیاوش سیاهی، ملیپوش شایسته ژیمناستیک هنری استان اردبیل، با درخشش در مسابقه انتخابی تیم ملی، موفق به کسب سهمیه حضور در بازیهای آسیایی ناگویا شد و نام خود را در فهرست نهایی ملیپوشان ایران قرار داد.
به گزارش ایلنا، سیاوش سیاهی، ژیمناست توانمند استان، با کسب موفقیت در مسابقه انتخابی تیم ملی ژیمناستیک هنری، جواز حضور در بازیهای آسیایی ناگویا را به دست آورد.
مسابقه انتخابی تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران با حضور ۲۲ ژیمناست برتر کشور در آکادمی ژیمناستیک سردار سلیمانی برگزار شد و در پایان، ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا مشخص شد.
بر این اساس، مهدی احمد کهنی، مهدی الفتی، سیاوش سیاهی، آرمان خدایی و محمدرضا حمیدی به عنوان پنج عضو نهایی تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران انتخاب شدند.