به گزارش ایلنا، سیاوش سیاهی، ژیمناست توانمند استان، با کسب موفقیت در مسابقه انتخابی تیم ملی ژیمناستیک هنری، جواز حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا را به دست آورد.

مسابقه انتخابی تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران با حضور ۲۲ ژیمناست برتر کشور در آکادمی ژیمناستیک سردار سلیمانی برگزار شد و در پایان، ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص شد.

بر این اساس، مهدی احمد کهنی، مهدی الفتی، سیاوش سیاهی، آرمان خدایی و محمدرضا حمیدی به عنوان پنج عضو نهایی تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران انتخاب شدند.

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