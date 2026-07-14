به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، آیین تکریم و تودیع پیام رضایی، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان، با حضور محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، جمعی از فعالان اقتصادی، اعضای هیئت نمایندگان و خبرنگاران برگزار شد.

در این مراسم، محمدرضا صفا با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات پیام رضایی در دوران مسئولیت خود، اظهار کرد: زمانی اتاق بازرگانی هرمزگان در جایگاه‌های پایین کشور قرار داشت، اما امروز با تلاش مجموعه مدیران، کارکنان و فعالان اقتصادی، این اتاق در جمع پنج اتاق برتر کشور قرار گرفته و در عرصه‌های ملی و بین‌المللی حضوری فعال و اثرگذار دارد.

وی با اشاره به نقش دبیر پیشین اتاق در این موفقیت‌ها افزود: پیام رضایی در کنار دیگر همکاران و فعالان اقتصادی استان، نقش مهمی در ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی هرمزگان ایفا کرد و علاوه بر پیگیری مسائل اقتصادی و تجاری، در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و تعامل با بخش‌های مختلف نیز اقدامات ارزشمندی انجام داد.

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان همچنین برای رضایی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری نمود که تجربیات وی در جایگاه جدید نیز منشأ خدمات مؤثر برای توسعه اقتصادی استان باشد.

در ادامه این مراسم، پیام رضایی گزارشی از عملکرد دوران مسئولیت خود ارائه کرد و به مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف از جمله ساماندهی و توسعه خدمات مرتبط با کارت‌های بازرگانی، بهبود فرآیندهای اجرایی، تقویت ارتباط با فعالان اقتصادی، توسعه همکاری‌های بخش خصوصی و پیگیری مطالبات اقتصادی استان اشاره کرد.

وی با قدردانی از همراهی هیئت رئیسه، اعضای اتاق، فعالان اقتصادی و کارکنان این مجموعه، موفقیت‌های به دست آمده را حاصل کار تیمی و همدلی مجموعه اتاق بازرگانی هرمزگان دانست.

در پایان این مراسم اعلام شد که پیام رضایی با حکم جدید، به عنوان معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شده و فعالیت خود را در این مسئولیت ادامه خواهد داد. این انتصاب با استقبال حاضران همراه شد و از خدمات وی در دوران حضور در اتاق بازرگانی هرمزگان تقدیر به عمل آمد.

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