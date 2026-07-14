رئیس اورژانس فارس خبرداد؛
۲۰ جانباخته در جادههای فارس طی نیمه نخست تیرماه
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با اشاره به آمار حوادث رانندگی در نیمه نخست تیرماه گفت: از مجموع ۲۴ فوتی حوادث ترافیکی استان فارس در بازه زمانی اول تا پانزدهم تیرماه، ۲۰ نفر در تصادفات جادهای و چهار نفر در تصادفات شهری جان باختند.
به گزارش ایلنا، مسعود عابد، سهشنبه ۲۳ تیر در نشست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز از ثبت ۲۴ فوتی در حوادث رانندگی استان فارس طی نیمه نخست تیرماه خبر داد و گفت: بخش عمده این جانباختگان مربوط به تصادفات جادهای بوده است.
وی اظهار کرد: از اول تا پانزدهم تیرماه سال جاری، ۲۸۲۷ مأموریت ترافیکی توسط اورژانس فارس انجام شد که از این تعداد، ۱۷۳۵ مأموریت در معابر شهری و ۱۰۹۲ مأموریت در محورهای برونشهری بوده است.
عابد افزود: در این بازه زمانی، ۳۰۵۷ مصدوم ناشی از حوادث رانندگی از خدمات اورژانس بهرهمند شدند که ۱۷۴۶ نفر در تصادفات شهری و ۱۳۱۱ نفر در حوادث جادهای مصدوم شدند.
رئیس اورژانس فارس ادامه داد: در این مدت، ۲۴ نفر بر اثر حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند که از این تعداد، ۲۰ نفر در تصادفات جادهای و چهار نفر در تصادفات شهری جان باختند؛ آماری که همچنان بیانگر شدت بیشتر سوانح جادهای و ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در محورهای برونشهری است.
عابد با اشاره به عملکرد اورژانس فارس در نیمه نخست تیرماه اظهار کرد: کارشناسان عملیاتی اورژانس ۱۱۵ از اول تا پانزدهم تیرماه، در مجموع ۱۳ هزار و ۹۶ مأموریت امدادی انجام دادند و با ارائه خدمات تخصصی پیشبیمارستانی، در حفظ سلامت و نجات جان بیماران و مصدومان نقش مؤثری ایفا کردند.
وی افزود: از مجموع مأموریتهای انجامشده، ۱۰ هزار و ۲۶۹ مأموریت غیرترافیکی بوده که شامل بیماریهای قلبی و مغزی، مشکلات تنفسی، مسمومیتها و سایر تروماهای غیرتصادفی است و نشان میدهد بیماریها سهم عمدهای از مأموریتهای روزانه اورژانس را به خود اختصاص دادهاند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز بیان کرد: در این مدت، ۶۰۲۹ نفر از بیماران و مصدومان برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۵۰۱۱ نفر نیز پس از دریافت خدمات درمانی لازم، در محل حادثه یا منزل درمان شدند.
عابد با اشاره به اقدامات حیاتی کارشناسان اورژانس گفت: در نیمه نخست تیرماه، تلاش سریع و تخصصی کارشناسان فوریتهای پیشبیمارستانی منجر به احیای موفق ۱۰ بیمار دچار ایست قلبی شد و این بیماران پس از بازگشت علائم حیاتی، برای ادامه درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند.
وی در ادامه افزود: بالگردهای اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در سه مأموریت امداد هوایی برای انتقال بیماران و مصدومان بدحال به مراکز درمانی تخصصی به پرواز درآمدند و در ارائه خدمات درمانی بهموقع نقش مؤثری داشتند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز گفت: در بازه زمانی اول تا پانزدهم تیرماه، ۴۷ هزار و ۶۳۱ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ برقرار شد که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۷۸ تماس منجر به اعزام آمبولانس و ۶ هزار و ۵۷ تماس نیز بهصورت مشاوره تلفنی پاسخ داده شد. در این مدت، ۲۳۹۳ تماس نیز مزاحمت تلفنی بوده است.
عابد در پایان با قدردانی از تلاش شبانهروزی کارشناسان عملیاتی و کارشناسان تریاژ تلفنی اورژانس ۱۱۵، تأکید کرد: تماسهای غیرضروری و مزاحمتهای تلفنی میتواند روند ارائه خدمات به بیماران واقعی را با اختلال مواجه کند؛ از شهروندان درخواست میشود تنها در شرایط اورژانسی و تهدیدکننده حیات با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند تا امکان خدمترسانی سریعتر به بیماران نیازمند فراهم شود.