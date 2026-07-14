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عبداللهیان خبر داد؛

شناسایی و جمع آوری ۱۲۵ انشعاب غیرمجاز در اردبیل

شناسایی و جمع آوری ۱۲۵ انشعاب غیرمجاز در اردبیل
کد خبر : 1813114
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: در اجرای یازدهمین مانور طرح ملی «مهتاب» ۱۲۵ انشعاب غیرمجاز در اردبیل شناسایی و جمع‌آوری شد.

به گزارش ایلنا، ناصر عبدالهیان در حاشیه اجرای یازدهمین مانور طرح ملی مهتاب که با هدف مدیریت مصرف برق، مقابله با مصارف غیرمجاز، ارتقای پایداری شبکه و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان برگزار شد، اظهار کرد: در این عملیات، ۳۱۱ انشعاب مشترکان عادی و ۳۴ انشعاب مشترکان سنگین مورد تست و بازرسی قرار گرفت و ۱۲۵ انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد. همچنین ۴۱۰ متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری و بیش از ۶۸ هزار و ۵۲۰ کیلووات ساعت انرژی احصا شد که نقش مهمی در کاهش تلفات و حفظ حقوق مشترکان دارد.

وی افزود: در راستای ارتقای کیفیت خدمات، ۶۷ کنتور معیوب تعویض، ۹۵ کنتور جدید نصب، ۱۲ شمارشگر راه‌اندازی و ۲۱ فیوز نیز تعویض شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اشاره به اقدامات مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف خاطرنشان کرد: در این مانور، ۶۷ حلقه چاه آب کشاورزی، ۳۵ مسجد و مرکز مذهبی، ۱۰۵ مرکز تجاری و ۲۴ اداره و بانک مورد بازدید قرار گرفت و ضمن ارائه توصیه‌های لازم، میزان رعایت الگوی مصرف برق بررسی شد.

وی ادامه داد: همچنین ۲۲ مورد تنظیم ساعت نجومی و اصلاح تابلوهای روشنایی معابر انجام شد، ۵۳ چراغ در معابر، بلوارها و خیابان‌های اصلی تعدیل بار شد، ۲۴ مورد تعدیل بار روشنایی در پارک‌ها، میادین، زیرگذرها، روگذرها و تابلوهای تبلیغاتی صورت گرفت و ۲۳ مورد از چراغ‌ها و مظاهر بدمصرف در روز اصلاح یا جمع‌آوری شد.

عبدالهیان با قدردانی از تلاش کارکنان شرکت و همراهی مشترکان تأکید کرد: اجرای مستمر طرح ملی مهتاب نقش مؤثری در کاهش تلفات انرژی، مقابله با استفاده‌های غیرمجاز، مدیریت بار شبکه و تأمین برق پایدار در روزهای گرم سال دارد و امیدواریم با تداوم همکاری مردم و رعایت توصیه‌های مدیریت مصرف، بتوانیم برق مطمئن و پایدار را برای همه مشترکان استان تأمین کنیم.

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