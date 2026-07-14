شناسایی و جمع آوری ۱۲۵ انشعاب غیرمجاز در اردبیل

به گزارش ایلنا، ناصر عبدالهیان در حاشیه اجرای یازدهمین مانور طرح ملی مهتاب که با هدف مدیریت مصرف برق، مقابله با مصارف غیرمجاز، ارتقای پایداری شبکه و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان برگزار شد، اظهار کرد: در این عملیات، ۳۱۱ انشعاب مشترکان عادی و ۳۴ انشعاب مشترکان سنگین مورد تست و بازرسی قرار گرفت و ۱۲۵ انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد. همچنین ۴۱۰ متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری و بیش از ۶۸ هزار و ۵۲۰ کیلووات ساعت انرژی احصا شد که نقش مهمی در کاهش تلفات و حفظ حقوق مشترکان دارد.

وی افزود: در راستای ارتقای کیفیت خدمات، ۶۷ کنتور معیوب تعویض، ۹۵ کنتور جدید نصب، ۱۲ شمارشگر راه‌اندازی و ۲۱ فیوز نیز تعویض شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اشاره به اقدامات مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف خاطرنشان کرد: در این مانور، ۶۷ حلقه چاه آب کشاورزی، ۳۵ مسجد و مرکز مذهبی، ۱۰۵ مرکز تجاری و ۲۴ اداره و بانک مورد بازدید قرار گرفت و ضمن ارائه توصیه‌های لازم، میزان رعایت الگوی مصرف برق بررسی شد.

وی ادامه داد: همچنین ۲۲ مورد تنظیم ساعت نجومی و اصلاح تابلوهای روشنایی معابر انجام شد، ۵۳ چراغ در معابر، بلوارها و خیابان‌های اصلی تعدیل بار شد، ۲۴ مورد تعدیل بار روشنایی در پارک‌ها، میادین، زیرگذرها، روگذرها و تابلوهای تبلیغاتی صورت گرفت و ۲۳ مورد از چراغ‌ها و مظاهر بدمصرف در روز اصلاح یا جمع‌آوری شد.

عبدالهیان با قدردانی از تلاش کارکنان شرکت و همراهی مشترکان تأکید کرد: اجرای مستمر طرح ملی مهتاب نقش مؤثری در کاهش تلفات انرژی، مقابله با استفاده‌های غیرمجاز، مدیریت بار شبکه و تأمین برق پایدار در روزهای گرم سال دارد و امیدواریم با تداوم همکاری مردم و رعایت توصیه‌های مدیریت مصرف، بتوانیم برق مطمئن و پایدار را برای همه مشترکان استان تأمین کنیم.

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