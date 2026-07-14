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نماینده شیراز و زرقان:

مشکلات ضعف آنتن‌دهی کدیان و آب‌پرده باید هرچه سریع‌تر رفع شود

مشکلات ضعف آنتن‌دهی کدیان و آب‌پرده باید هرچه سریع‌تر رفع شود
کد خبر : 1813112
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نماینده شیراز و زرقان در مجلس با ارسال نامه‌ای به مدیرکل مخابرات استان فارس، خواستار تسریع در تقویت پوشش تلفن همراه و ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی در روستاهای کدیان و آب‌پرده شد.

به گزارش ایلنا، جعفر قادری در این نامه با اشاره به پیگیری‌ها و تذکرات پیشین درباره ضرورت تقویت ایستگاه‌های BTS و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی این دو روستا، اعلام کرد: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون اقدام مؤثر و ملموسی برای رفع مشکلات موجود صورت نگرفته است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضعف پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه و کیفیت نامناسب خدمات صوت و داده در این مناطق موجب نارضایتی ساکنان شده است، افزود: این شرایط مشکلات متعددی را در حوزه ارتباطات روزمره، آموزش، فعالیت‌های اقتصادی، استفاده از خدمات الکترونیکی و حتی دسترسی به خدمات امدادی و اورژانسی برای اهالی ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه دسترسی پایدار و باکیفیت به شبکه‌های ارتباطی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه و ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شود، تصریح کرد: انتظار می‌رفت پس از تذکرات و پیگیری‌های قبلی، اقدامات لازم با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد، اما تاکنون نتیجه مطلوب و قابل قبولی در این زمینه حاصل نشده است.

قادری در ادامه از مدیرکل مخابرات استان فارس خواست موضوع تقویت ایستگاه‌های BTS، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و ارتقای کیفیت پوشش شبکه تلفن همراه و اینترنت در روستاهای کدیان و آب‌پرده را در اولویت کاری آن مجموعه قرار دهد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره اقدامات انجام‌شده و روند اجرای برنامه‌های توسعه ارتباطی در این مناطق تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری و پیگیری مجموعه مخابرات استان، مشکلات ارتباطی ساکنان این روستاها هرچه سریع‌تر برطرف شود.

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