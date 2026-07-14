کاهش چند درجه ای دمای هوا را از عصر چهارشنبه در اردبیل شاهد هستیم

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: براساس آخرین نقشه های هواشناسی، طی امروز و فردا، جو استان نسبتاً پایدار بوده و هوای نسبتاً گرم تداوم خواهد داشت و در طی این مدت آسمان غالب مناطق استان صاف همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

وی افزود: توصیه می شود در ساعات اوج گرما از حضور غیرضروری در فضای باز خوداری کرده و از هرگونه اقدامی که احتمال رخداد آتش سوزی در مراتع را افزایش دهد اجتناب شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: از عصر روز چهارشنبه با نفوذ و ماندگاری زبانه های پرفشار سطح زمین تا اواخر وقت روز جمعه، ضمن افزایش ابرناکی، کاهش چند درجه ای دمای هوا را به ویژه در مناطق شمالی و جنوبی خواهیم داشت.

کوهی بیان کرد: از امروز تا آخر هفته جاری شرایط برای تشکیل ابرهای همرفتی مهیا بوده و در ساعات بعدازظهر و شب در برخی از مناطق بویژه نیمه شمالی و مناطق کوهستانی استان رگبار باران و رعدوبرق احتمال می رود.

وی اضافه کرد:از روز شنبه ضمن پایداری شرایط جوی، افزایش تدریجی دمای هوا تا اواخر هفته آینده پیش بینی می شود.

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