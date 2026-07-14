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کوهی:

کاهش چند درجه ای دمای هوا را از عصر چهارشنبه در اردبیل شاهد هستیم

کاهش چند درجه ای دمای هوا را از عصر چهارشنبه در اردبیل شاهد هستیم
کد خبر : 1813107
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مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت:براساس نقشه های هواشناسی از عصر فردا چهارشنبه در مناطق شمالی و جنوبی استان اردبیل شاهد کاهش چند درجه ای دمای هوا خواهیم بود.

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: براساس آخرین نقشه های هواشناسی، طی امروز و فردا، جو استان نسبتاً پایدار بوده و هوای نسبتاً گرم تداوم خواهد داشت و در طی این مدت آسمان غالب مناطق استان صاف همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

وی افزود: توصیه می شود در ساعات اوج گرما از حضور غیرضروری در فضای باز خوداری کرده و از هرگونه اقدامی که احتمال رخداد آتش سوزی در مراتع را افزایش دهد اجتناب شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: از عصر روز چهارشنبه با نفوذ و ماندگاری زبانه های پرفشار سطح زمین تا اواخر وقت روز جمعه،  ضمن افزایش ابرناکی، کاهش چند درجه ای دمای هوا را به ویژه در مناطق شمالی و جنوبی خواهیم داشت.

کوهی بیان کرد: از امروز تا آخر هفته جاری شرایط برای تشکیل ابرهای همرفتی مهیا بوده و در ساعات بعدازظهر و شب در برخی از مناطق بویژه نیمه شمالی و مناطق کوهستانی استان رگبار باران و رعدوبرق احتمال می رود.

وی اضافه کرد:از روز شنبه ضمن پایداری شرایط جوی، افزایش تدریجی دمای هوا تا اواخر هفته آینده پیش بینی می شود. 

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