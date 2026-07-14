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پیشرفت احداث تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل به ۳۷ درصد رسید

پیشرفت احداث تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل به ۳۷ درصد رسید
کد خبر : 1813102
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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل گفت: میزان پیشرفت فیزیکی تصفیه خانه فاضلاب شهر اردبیل به ۳۷ درصد رسیده و تکمیل آن نیازمند ۷۹ هزار میلیارد ریال اعتبار است.

به گزارش ایلنا، مهدی مرادجو اظهار کرد: برای تکمیل تصفیه خانه فاضلاب اردبیل هفت هزار میلیارد ریال از محل ماده ۵۶ تامین و بقیه مبالغ نیز از منابع و ردیف‌های ملی تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب اردبیل در افق ۱۴۲۵ بالغ بر ۱۲۳ هزار نفر جمعیت را تحت پوشش قرار می‌دهد، افزود: این تصفیه خانه شامل شبکه جمع آوری و بخش‌های مختلف ورودی آشغال‌گیر، پمپاژ و کلرزنی است که امیدواریم با تامین اعتبار در سال‌های آینده به بهره برداری برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل گفت: در حال حاضر قادر به ارائه خدمات به ۳۵ درصد جمعیت شهری هستیم و برای پوشش ۱۰۰ درصدی نیاز به تکمیل طرح ارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضلاب داریم که امیدواریم با تامین اعتبار از منابع مختلف و همراهی پیمانکار بتوانیم تصفیه خانه و بخش‌های مختلف آن را به بهره برداری برسانیم.

مرادجو ظرفیت موجود تصفیه خانه فاضلاب اردبیل را ۲۴ هزار مترمکعب در روز اعلام کرد و ادامه داد: اجرای مدول جدید این تصفیه خانه در زمین ۱۲۰ هکتاری با خرید تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز در اولویت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اتصال به شبکه‌های فاضلاب و واگذاری انشعاب، نقش حیاتی در ارتقای کیفیت زندگی و بهداشتی خانواده‌ها دارد، افزود: دفع بهداشتی فاضلاب، مهم‌ترین مزیت اتصال به شبکه فاضلاب، جمع‌آوری و انتقال ایمن فاضلاب خانگی، تجاری و صنعتی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل بیان کرد: اتصال به شبکه‌های فاضلاب و واگذاری انشعاب مانع نشت فاضلاب به محیط اطراف، آلودگی منابع آب آشامیدنی (مانند چاه‌ها و قنات‌ها) و گسترش عوامل بیماری‌زا می‌شود.

مرادجو از شهروندان خواست تا موارد انشعاب غیرمجاز آب و فاضلاب را به سامانه ۱۲۲ گزارش دهند.

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