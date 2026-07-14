معاون فرهنگی شهردار شیراز خبرداد؛
برگزاری دومین دوره «سوگواره علم تا کتل» در میدان نقارهخانه شیراز
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز از برگزاری دومین دوره رویداد فرهنگی و مذهبی «سوگواره علم و کتل» از ۲۴ تا ۲۶ تیرماه در میدان نقارهخانه خبر داد و گفت: این رویداد با هدف معرفی، پاسداشت و انتقال آیینهای عزاداری محرم در استانهای فارس، بوشهر و خوزستان برگزار میشود.
وی افزود: شیراز به واسطه حضور گسترده خانوادهها و هیئتهای مذهبی وابسته به استانهای جنوبی، بهویژه بوشهر و خوزستان، همواره ارتباط نزدیکی با این آیینها داشته و بسیاری از سنتها و سبکهای عزاداری جنوب کشور برای شهروندان شیرازی شناختهشده و محبوب است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به برگزاری نخستین دوره این رویداد در سال ۱۴۰۳ گفت: نخستین دوره سوگواره با مشارکت هیئتهای باسابقه شیراز، پیرغلامان و مداحان پیشکسوت و همچنین تعدادی از هیئتهای قدیمی استان بوشهر در مسجد جامع عتیق برگزار شد و طی چند شب، جلوههای متنوعی از آیینهای عزاداری مناطق مختلف به نمایش درآمد.
چوبینی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل همزمانی با شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه، امکان برگزاری دومین دوره این رویداد فراهم نشد، افزود: امسال زمان برگزاری سوگواره به گونهای انتخاب شده که با مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید و همچنین برنامههای مرتبط با اربعین تداخل نداشته باشد و هیئتها بتوانند با فراغ بال در آن حضور یابند.
وی درباره برنامههای امسال گفت: هیئتهای شیرازی بخشی از سنتهای دیرینه عزاداری این شهر از جمله شیوههای خاص سینهزنی و دستههای مذهبی را اجرا خواهند کرد و هیئتهای بوشهری نیز آیینهایی همچون سنج و دمام، نوحهخوانیها و سبکهای ویژه سینهزنی جنوب کشور را به نمایش میگذارند. هیئتهای خوزستانی نیز آیینهای خاص عزاداری این استان را اجرا خواهند کرد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز افزود: شبهای برگزاری این سوگواره بر اساس استانها نامگذاری شده است؛ بهطوری که ۲۴ تیرماه «شب بوشهر»، ۲۵ تیرماه «شب خوزستان» و ۲۶ تیرماه «شب فارس» خواهد بود و هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳ آیینهای شاخص عزاداری آن استان اجرا میشود.
چوبینی با تأکید بر ضرورت حفظ و انتقال این میراث فرهنگی به نسلهای آینده اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف این رویداد، زنده نگه داشتن آیینهای عزاداری سنتی و معرفی آنها به نسل جوان است؛ چرا که این آیینها بخشی از هویت فرهنگی و مذهبی کشور به شمار میروند.
وی همچنین به ظرفیتهای گردشگری این رویداد اشاره کرد و گفت: سوگواره «علم و کتل» میتواند به بستری برای توسعه گردشگری آیینی و مذهبی در شیراز تبدیل شود و گردشگران را با جلوههای اصیل عزاداری جنوب ایران آشنا کند.
معاون فرهنگی شهردار شیراز خاطرنشان کرد: چشمانداز ما تبدیل شیراز به پایگاه دائمی و سالانه این رویداد است و در سالهای آینده تلاش خواهیم کرد استانهایی مانند هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد نیز به این سوگواره اضافه شوند تا به تدریج همه مناطق کشور در آن حضور داشته باشند.
چوبینی در پایان تأکید کرد: تثبیت و توسعه این رویداد، علاوه بر تقویت جایگاه شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع)، میتواند به رونق گردشگری مذهبی و ایجاد تمایز در بازار گردشگری ایران کمک کند و شیراز را به مقصدی برای علاقهمندان به تجربه آیینهای اصیل محرم تبدیل سازد.