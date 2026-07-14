خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون فرهنگی شهردار شیراز خبرداد؛

برگزاری دومین دوره «سوگواره علم تا کتل» در میدان نقاره‌خانه شیراز

برگزاری دومین دوره «سوگواره علم تا کتل» در میدان نقاره‌خانه شیراز
کد خبر : 1813085
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز از برگزاری دومین دوره رویداد فرهنگی و مذهبی «سوگواره علم و کتل» از ۲۴ تا ۲۶ تیرماه در میدان نقاره‌خانه خبر داد و گفت: این رویداد با هدف معرفی، پاسداشت و انتقال آیین‌های عزاداری محرم در استان‌های فارس، بوشهر و خوزستان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمدعلی چوبینی با اشاره به پیوند تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی شیراز با جنوب کشور اظهار کرد: آیین‌های عزاداری در مناطق مختلف ایران، متناسب با فرهنگ، تاریخ و زیست‌بوم هر منطقه شکل گرفته‌اند و علاوه بر جنبه مذهبی، بخشی از میراث فرهنگی ناملموس کشور محسوب می‌شوند که بازتابی از هویت اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی هستند.

وی افزود: شیراز به واسطه حضور گسترده خانواده‌ها و هیئت‌های مذهبی وابسته به استان‌های جنوبی، به‌ویژه بوشهر و خوزستان، همواره ارتباط نزدیکی با این آیین‌ها داشته و بسیاری از سنت‌ها و سبک‌های عزاداری جنوب کشور برای شهروندان شیرازی شناخته‌شده و محبوب است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به برگزاری نخستین دوره این رویداد در سال ۱۴۰۳ گفت: نخستین دوره سوگواره با مشارکت هیئت‌های باسابقه شیراز، پیرغلامان و مداحان پیشکسوت و همچنین تعدادی از هیئت‌های قدیمی استان بوشهر در مسجد جامع عتیق برگزار شد و طی چند شب، جلوه‌های متنوعی از آیین‌های عزاداری مناطق مختلف به نمایش درآمد.

چوبینی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل همزمانی با شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه، امکان برگزاری دومین دوره این رویداد فراهم نشد، افزود: امسال زمان برگزاری سوگواره به گونه‌ای انتخاب شده که با مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید و همچنین برنامه‌های مرتبط با اربعین تداخل نداشته باشد و هیئت‌ها بتوانند با فراغ بال در آن حضور یابند.

وی درباره برنامه‌های امسال گفت: هیئت‌های شیرازی بخشی از سنت‌های دیرینه عزاداری این شهر از جمله شیوه‌های خاص سینه‌زنی و دسته‌های مذهبی را اجرا خواهند کرد و هیئت‌های بوشهری نیز آیین‌هایی همچون سنج و دمام، نوحه‌خوانی‌ها و سبک‌های ویژه سینه‌زنی جنوب کشور را به نمایش می‌گذارند. هیئت‌های خوزستانی نیز آیین‌های خاص عزاداری این استان را اجرا خواهند کرد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز افزود: شب‌های برگزاری این سوگواره بر اساس استان‌ها نام‌گذاری شده است؛ به‌طوری که ۲۴ تیرماه «شب بوشهر»، ۲۵ تیرماه «شب خوزستان» و ۲۶ تیرماه «شب فارس» خواهد بود و هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳ آیین‌های شاخص عزاداری آن استان اجرا می‌شود.

چوبینی با تأکید بر ضرورت حفظ و انتقال این میراث فرهنگی به نسل‌های آینده اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف این رویداد، زنده نگه داشتن آیین‌های عزاداری سنتی و معرفی آن‌ها به نسل جوان است؛ چرا که این آیین‌ها بخشی از هویت فرهنگی و مذهبی کشور به شمار می‌روند.

وی همچنین به ظرفیت‌های گردشگری این رویداد اشاره کرد و گفت: سوگواره «علم و کتل» می‌تواند به بستری برای توسعه گردشگری آیینی و مذهبی در شیراز تبدیل شود و گردشگران را با جلوه‌های اصیل عزاداری جنوب ایران آشنا کند.

معاون فرهنگی شهردار شیراز خاطرنشان کرد: چشم‌انداز ما تبدیل شیراز به پایگاه دائمی و سالانه این رویداد است و در سال‌های آینده تلاش خواهیم کرد استان‌هایی مانند هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد نیز به این سوگواره اضافه شوند تا به تدریج همه مناطق کشور در آن حضور داشته باشند.

چوبینی در پایان تأکید کرد: تثبیت و توسعه این رویداد، علاوه بر تقویت جایگاه شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع)، می‌تواند به رونق گردشگری مذهبی و ایجاد تمایز در بازار گردشگری ایران کمک کند و شیراز را به مقصدی برای علاقه‌مندان به تجربه آیین‌های اصیل محرم تبدیل سازد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل