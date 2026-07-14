به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی با بیان اینکه این پروژه در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع در حال احداث است، اظهار کرد: در طراحی و اجرای این مجموعه، حفظ محیط‌زیست و هم‌نشینی معماری با فضای تاریخی و طبیعی باغ جنت مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی پروژه باغ‌موزه فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای را یکی از مهم‌ترین طرح‌های فرهنگی و ورزشی شهرداری شیراز دانست و افزود: حدود ۷۰ درصد از مساحت این مجموعه، معادل هفت هزار مترمربع، به فضای سبز، باغ و محوطه‌سازی اختصاص یافته و با تغییر چندباره جانمایی پروژه، از قطع حتی یک اصله درخت در این بافت تاریخی جلوگیری شده است.

شهردار شیراز ادامه داد: این طرح نه تنها به فضای سبز باغ جنت آسیبی وارد نمی‌کند، بلکه با کاشت بیش از ۲۵۰ اصله درخت جدید از جمله سرو ناز، نارنج، انار، ارغوان و نخل، به توسعه و غنای پوشش گیاهی این مجموعه کمک خواهد کرد.

اسدی با اشاره به ویژگی‌های معماری پروژه گفت: به منظور حفظ منظر و ارتفاع باغ جنت، حدود ۵۰ درصد از فضای سازه‌ای مجموعه به‌صورت زیرزمین طراحی شده است.

وی بیان کرد: باغ‌موزه فرهنگ پهلوانی از ۶ بلوک اصلی شامل B1 تا B6 تشکیل شده و بخش‌هایی همچون گود زورخانه‌ای محلی و ملی، گالری موزه تخصصی پهلوانی، نگارخانه‌ها، کافه و شربت‌خانه با چشم‌انداز باغ، سرویس‌های ویژه معلولان و اتاق مادر و کودک را در بر می‌گیرد.

شهردار شیراز با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این مجموعه اظهار کرد: این پروژه میزبان تنها زورخانه سرپوشیده کشور مجهز به صندلی‌های استاندارد تماشاگران خواهد بود؛ ظرفیتی که امکان برگزاری و میزبانی مسابقات ملی و بین‌المللی را فراهم می‌کند.

اسدی افزود: سقف گود زورخانه ملی در بلوک B5 با سازه فضاکار و پوسته نورگذر طراحی شده است تا علاوه بر بهره‌گیری از نور طبیعی، امکان اجرای ویدئو مپینگ و پخش تصاویر زنده مسابقات برای تماشاگران فراهم شود.

وی یکی دیگر از ویژگی‌های شاخص این پروژه را احداث نخستین موزه تخصصی فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای کشور عنوان کرد و گفت: این موزه از ابتدا به‌صورت اختصاصی برای نمایش آثار و میراث پهلوانی طراحی شده و برخلاف نمونه‌های مشابه، حاصل تغییر کاربری ساختمان‌های قدیمی نیست.

شهردار شیراز همچنین از پیش‌بینی اتاق مادر و کودک در کنار سرویس‌های ویژه معلولان در این مجموعه خبر داد و افزود: برای نخستین بار در بوستان‌های شیراز، فضایی فراگیر و مناسب برای استفاده تمامی اقشار جامعه در این پروژه ایجاد خواهد شد.

اسدی با اشاره به وضعیت گذشته زمین محل اجرای پروژه که به محلی برای انباشت زباله و نخاله تبدیل شده بود، این طرح را اقدامی برای احیای باغ جنت توصیف کرد و گفت: برای حفظ یکپارچگی باغ، در اضلاع شرق، غرب و شمال مجموعه هیچ‌گونه دیوار یا حصاری احداث نخواهد شد و تنها ضلع جنوبی دارای محدودیت فیزیکی خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، شیراز صاحب یک قطب جدید فرهنگی، ورزشی و گردشگری خواهد شد؛ مجموعه‌ای که نمادی از پیوند فرهنگ ایرانی، آیین پهلوانی و طبیعت بوده و می‌تواند به عنوان برگ زرین دیگری در کارنامه مدیریت شهری این کلان‌شهر ثبت شود.

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