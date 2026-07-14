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شهردار شیراز خبرداد؛

شیراز صاحب بزرگ‌ترین زورخانه سرپوشیده ایران می‌شود/پیشرفت ۳۰ درصدی باغ‌موزه فرهنگ پهلوانی

شیراز صاحب بزرگ‌ترین زورخانه سرپوشیده ایران می‌شود/پیشرفت ۳۰ درصدی باغ‌موزه فرهنگ پهلوانی
کد خبر : 1813082
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شهردار شیراز از پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی پروژه باغ‌موزه فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای در ضلع جنوبی باغ جنت خبر داد و گفت: این مجموعه با ظرفیت واقعی هزار تماشاگر، در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین زورخانه سرپوشیده کشور است.

به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی با بیان اینکه این پروژه در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع در حال احداث است، اظهار کرد: در طراحی و اجرای این مجموعه، حفظ محیط‌زیست و هم‌نشینی معماری با فضای تاریخی و طبیعی باغ جنت مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی پروژه باغ‌موزه فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای را یکی از مهم‌ترین طرح‌های فرهنگی و ورزشی شهرداری شیراز دانست و افزود: حدود ۷۰ درصد از مساحت این مجموعه، معادل هفت هزار مترمربع، به فضای سبز، باغ و محوطه‌سازی اختصاص یافته و با تغییر چندباره جانمایی پروژه، از قطع حتی یک اصله درخت در این بافت تاریخی جلوگیری شده است.

شهردار شیراز ادامه داد: این طرح نه تنها به فضای سبز باغ جنت آسیبی وارد نمی‌کند، بلکه با کاشت بیش از ۲۵۰ اصله درخت جدید از جمله سرو ناز، نارنج، انار، ارغوان و نخل، به توسعه و غنای پوشش گیاهی این مجموعه کمک خواهد کرد.

اسدی با اشاره به ویژگی‌های معماری پروژه گفت: به منظور حفظ منظر و ارتفاع باغ جنت، حدود ۵۰ درصد از فضای سازه‌ای مجموعه به‌صورت زیرزمین طراحی شده است.

وی بیان کرد: باغ‌موزه فرهنگ پهلوانی از ۶ بلوک اصلی شامل B1 تا B6 تشکیل شده و بخش‌هایی همچون گود زورخانه‌ای محلی و ملی، گالری موزه تخصصی پهلوانی، نگارخانه‌ها، کافه و شربت‌خانه با چشم‌انداز باغ، سرویس‌های ویژه معلولان و اتاق مادر و کودک را در بر می‌گیرد.

شهردار شیراز با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این مجموعه اظهار کرد: این پروژه میزبان تنها زورخانه سرپوشیده کشور مجهز به صندلی‌های استاندارد تماشاگران خواهد بود؛ ظرفیتی که امکان برگزاری و میزبانی مسابقات ملی و بین‌المللی را فراهم می‌کند.

اسدی افزود: سقف گود زورخانه ملی در بلوک B5 با سازه فضاکار و پوسته نورگذر طراحی شده است تا علاوه بر بهره‌گیری از نور طبیعی، امکان اجرای ویدئو مپینگ و پخش تصاویر زنده مسابقات برای تماشاگران فراهم شود.

وی یکی دیگر از ویژگی‌های شاخص این پروژه را احداث نخستین موزه تخصصی فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای کشور عنوان کرد و گفت: این موزه از ابتدا به‌صورت اختصاصی برای نمایش آثار و میراث پهلوانی طراحی شده و برخلاف نمونه‌های مشابه، حاصل تغییر کاربری ساختمان‌های قدیمی نیست.

شهردار شیراز همچنین از پیش‌بینی اتاق مادر و کودک در کنار سرویس‌های ویژه معلولان در این مجموعه خبر داد و افزود: برای نخستین بار در بوستان‌های شیراز، فضایی فراگیر و مناسب برای استفاده تمامی اقشار جامعه در این پروژه ایجاد خواهد شد.

اسدی با اشاره به وضعیت گذشته زمین محل اجرای پروژه که به محلی برای انباشت زباله و نخاله تبدیل شده بود، این طرح را اقدامی برای احیای باغ جنت توصیف کرد و گفت: برای حفظ یکپارچگی باغ، در اضلاع شرق، غرب و شمال مجموعه هیچ‌گونه دیوار یا حصاری احداث نخواهد شد و تنها ضلع جنوبی دارای محدودیت فیزیکی خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، شیراز صاحب یک قطب جدید فرهنگی، ورزشی و گردشگری خواهد شد؛ مجموعه‌ای که نمادی از پیوند فرهنگ ایرانی، آیین پهلوانی و طبیعت بوده و می‌تواند به عنوان برگ زرین دیگری در کارنامه مدیریت شهری این کلان‌شهر ثبت شود.

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