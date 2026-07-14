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جشنواره فرهنگی ورزشی توانا ویژه ورزشکاران نابینای روستایی اردبیل برگزار می شود

جشنواره فرهنگی ورزشی توانا ویژه ورزشکاران نابینای روستایی اردبیل برگزار می شود
کد خبر : 1813074
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رئیس هیات روستایی عشایری و بازی های بومی محلی استان اردبیل از برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی توانا ویژه ورزشکاران نابینای روستایی استان اردبیل خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی تقی زاده  از برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی توانا ویژه ورزشکاران نابینای روستایی استان خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره با همکاری و هماهنگی هیات نابینایان استان اردبیل برگزار خواهد شد.

وی افزود: جشنواره توانا با شعارتوانا هستیم حتی بدون دیدن دررشته های ورزشی هفت سنگ، پنالتی بدون دروازه بان، پرتاب گوی، شطرنج،  طناب ‌کشی و با معرفی رشته ها و قهرمانان نابینایان کم بینایان استان در رشته دوچرخه سواری، جودو، پاورلیفتینگ برگزار خواهد شد.

رئیس هیات روستایی عشایری و بازی های بومی محلی استان اردبیل اضافه کرد: این جشنواره روز جمعه 26 تیر ماه در سالن ورزشی رضازاده با حضور حدود 200 ورزشکار نابینا برگزار خواهد شد.

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