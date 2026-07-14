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هفت تفاهمنامه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اردبیل وارد فاز اجرایی شد

هفت تفاهمنامه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اردبیل وارد فاز اجرایی شد
کد خبر : 1813027
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: هفت تفاهمنامه سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های اقتصادی در حوزه گردشگری استان اردبیل با پیگیری‌های به عمل آمده وارد فاز اجرایی می‌شود.

به گزارش ایلنا، جلیل جباری اظهار کرد: هفت تفاهمنامه سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های اقتصادی در حوزه گردشگری استان اردبیل که در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و سفر ریاست جمهوری منعقد شده بود با پیگیری‌های به عمل آمده وارد فاز اجرایی می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به طی فرآیند اداری این طرح‌ها، افزود: این پروژه‌های سرمایه‌گذاری شامل 3 هتل پنج ستاره، 3 مجتمع گردشگری و یک دهکده سلامت است که در شهرستان‌های اردبیل، سرعین، نیر، نمین، اصلاندوز و بیله‌سوار اجرا خواهد شد.

او تاکید کرد: میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این پروژه‌ها 165 هزار میلیارد ریال است و پیش‌بینی می‌شود این طرح‌های گردشگری بعد از اجرا برای 2067 نفر فرصت شغلی ایجاد کند.

جباری ادامه داد: تفاهمنامه‌های منعقده با هلدینگ‌های اقتصادی در راستای اجرای پروژه‌های شاخص گردشگری است و ایجاد این تاسیسات می‌تواند جهش قابل توجهی در مسیر توسعه صنعت گردشگری استان اردبیل، به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور، ایجاد کند.

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