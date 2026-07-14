«رویا» درنای سیبری پرورشیافته در اسارت، با وجود درمانهای تخصصی تلف شد
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران، از تلف شدن «رویا»، درنای سیبری پرورشیافته در اسارت خبر داد؛ پرندهای که پس از بروز علائم بیماری، تحت مراقبت مستمر و درمانهای تخصصی دامپزشکی قرار گرفته بود.
به گزارش ایلنا، روحالله اسماعیلی گفت: غروب پنجشنبه ۱۸ تیر، پس از اعلام بروز علائم بیاشتهایی و اختلال در تعادل از سوی تیمارگر، این پرنده در کوتاهترین زمان ممکن تحت معاینه دامپزشکی قرار گرفت و همزمان درمانهای اولیه و اقدامات حمایتی آغاز شد. با توجه به تداوم علائم و ضرورت انجام بررسیهای تکمیلی، رویا به مرکز تخصصی دامپزشکی ارجاع و روند تشخیص و درمان تخصصی ادامه یافت.
وی افزود: در جریان بررسیهای تخصصی، معاینات بالینی، آزمایشهای خون، ارزیابیهای بیوشیمیایی، تصویربرداری رادیولوژی، کشت میکروبی و آزمون حساسیت آنتیبیوتیکی (آنتیبیوگرام) انجام شد. نتایج این بررسیها بیانگر وجود یک فرآیند عفونی فعال بود و یافتههای تصویربرداری نیز درگیری شدید دستگاه تنفسی، بهویژه ریهها و کیسههای هوایی را نشان میداد.
اسماعیلی اظهار داشت: با توجه به ویژگیهای فیزیولوژیک پرندگان، بسیاری از بیماریهای دستگاه تنفسی تا مراحل پیشرفته بدون بروز علائم بالینی آشکار باقی میمانند و پس از ظهور نشانههای بیماری، روند پیشرفت آنها میتواند بسیار سریع باشد. بررسیهای تخصصی انجامشده نیز نشان داد که پیش از مشاهده علائم بالینی، آسیب قابلتوجهی به دستگاه تنفسی این پرنده وارد شده بود.
وی ادامه داد: بر اساس یافتههای آزمایشگاهی و نظر دامپزشکان، برنامه درمانی بر پایه نتایج کشت میکروبی و آزمون حساسیت آنتیبیوتیکی بازنگری و درمان دارویی هدفمند، در کنار مراقبتهای حمایتی، برای این پرنده اجرا شد. همچنین وضعیت عمومی، کیفیت تنفس، تغذیه، سطح هوشیاری و پاسخ به درمان بهصورت مستمر توسط دامپزشکان و تیمارگران پایش میشد و تمامی ظرفیتهای تخصصی برای درمان و مراقبت از این درنای سیبری بهکار گرفته شد.
در ادامه این رویداد، با وجود انجام تمامی اقدامات تشخیصی، درمانی و مراقبتهای تخصصی، این پرنده تلف شد. بهمنظور تعیین دقیق علت تلف شدن، کالبدگشایی تخصصی و نمونهبرداریهای لازم مطابق ضوابط دامپزشکی انجام شده و بررسیهای آزمایشگاهی تکمیلی در دست انجام است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: تلف شدن رویا اتفاقی تلخ برای مجموعه حفاظت محیط زیست است. از زمان بروز نخستین علائم، تمامی اقدامات تشخیصی، درمانی و مراقبتی با بهرهگیری از توان تخصصی دامپزشکان و تیمارگران انجام شد. نتایج نهایی بررسیهای تخصصی و علت قطعی تلف شدن، پس از تکمیل آزمایشهای تکمیلی و جمعبندی مستندات دامپزشکی، از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.