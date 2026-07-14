مدیرکل راه و شهرسازی استان خبرداد؛
آغاز ثبتنام طرح مسکن استیجاری ویژه زوجهای جوان در فارس از امروز
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس گفت: زوجهای جوان واجد شرایط میتوانند از ساعت ۱۲ روز سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ تا پایان روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir نسبت به ثبتنام در طرح مسکن استیجاری ویژه زوجهای جوان اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبدالهی در خصوص ثبتنام طرح مسکن استیجاری ویژه زوجهای جوان اظهار کرد: این طرح در راستای اجرای مصوبه بیستمین جلسه شورایعالی مسکن و با هدف حمایت از زوجهای جوان، افزایش عرضه مسکن استیجاری و ساماندهی بازار اجاره اجرا میشود.
وی افزود: بر اساس ضوابط ابلاغی، زوجهایی که از تاریخ ازدواج رسمی آنان بیش از پنج سال نگذشته باشد، در پنج سال گذشته فاقد مسکن یا زمین مسکونی بوده، در دهکهای درآمدی اول تا ششم قرار داشته باشند، دارای فرم «ج» سبز بوده و حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا را داشته باشند، میتوانند در این طرح ثبتنام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این طرح از ظرفیت فروش و تهاتر اراضی و املاک دولتی و همچنین توان بخش خصوصی استفاده میکند، گفت: واحدهای مسکونی آماده پس از تأمین، در قالب مسکن استیجاری و با شرایط حمایتی در اختیار زوجهای جوان واجد شرایط قرار خواهد گرفت.
عبدالهی با اشاره به اقدامات انجامشده در استان فارس خاطرنشان کرد: همزمان با ابلاغ این مصوبه، فرآیند شناسایی و تأمین واحدهای مشمول طرح در استان آغاز شده است. در همین راستا قرارداد خرید ۱۹۶ واحد مسکونی در شهر شیراز از طریق تهاتر اراضی دولتی منعقد شده و همچنین نزدیک به ۳۰۰ واحد مسکونی در شهرهای شیراز، شهر جدید صدرا و لارستان شناسایی شده است. سهم استان فارس در این طرح ۵۶۰ واحد مسکونی تعیین شده و روند تأمین سایر واحدها نیز ادامه دارد.
وی تصریح کرد: ثبتنام در سامانه به منزله تخصیص قطعی واحد مسکونی نیست و درخواست متقاضیان پس از بررسی، احراز شرایط، استحقاقسنجی و اولویتبندی، مطابق ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر حمایت از زوجهای جوان، زمینه افزایش عرضه واحدهای استیجاری، کاهش فشار بر بازار اجاره و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تأمین مسکن را فراهم خواهد کرد.