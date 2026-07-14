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مهار کامل حریق گسترده در ارتفاعات کوه خیابان قناعت‌پیشه شیراز

مهار کامل حریق گسترده در ارتفاعات کوه خیابان قناعت‌پیشه شیراز
کد خبر : 1812980
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رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از مهار کامل آتش‌سوزی در ارتفاعات محدوده خیابان قناعت‌پیشه خبر داد.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور افزود: این عملیات که با هدف جلوگیری از سرایت آتش به مناطق مجاور انجام شد، پس از ۴ ساعت تلاش مستمر آتش‌نشانان و تیم‌های عملیاتی با موفقیت به پایان رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت:حریق حوالی ساعت ۲۲:۱۰ شامگاه دوشنبه، ۲۲ تیرماه آغاز شد. بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۴۰ تن از آتش‌نشانان به همراه ۸ دستگاه خودروی عملیاتی و تیم‌های تخصصی کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با تأکید بر دشواری‌های این عملیات تصریح کرد: صعب‌العبور بودن مسیر، وزش باد و تراکم بالای پوشش گیاهی خشک، از عوامل اصلی گسترش سریع شعله‌ها بود؛ با این وجود، نیروهای عملیاتی با ایجاد فرماندهی در چندین جبهه و انتقال به‌موقع تجهیزات تخصصی به ارتفاعات، موفق شدند ضمن جلوگیری از سرایت گسترده آتش، آن را به‌طور کامل مهار کنند.

عیدی‌پور در پایان با اشاره به انجام عملیات لکه‌گیری و پایش منطقه خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان سازمان در دست بررسی است.

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