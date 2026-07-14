به گزارش ایلنا، جهانگیر جوانمرد در نخستین نشست کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه با تأکید بر نقش ارزشمند سازمان‌های مردم‌نهاد در تحقق اهداف پیشگیرانه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی را یکی از رویکردهای مهم این معاونت برشمرد و اظهار کرد: شناسایی، سازماندهی و استفاده هدفمند از توانمندی‌های سمن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اجرای مؤثر برنامه‌های پیشگیرانه و افزایش مشارکت اجتماعی در حل مسائل و آسیب‌های جامعه باشد.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب درباره اقدامات و دستاوردهای سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: معرفی ظرفیت‌ها و فعالیت‌های اثرگذار این تشکل‌ها، علاوه بر جلب اعتماد عمومی، زمینه توسعه مشارکت‌های مردمی و همراهی بیشتر دستگاه‌ها را فراهم می‌کند.

در ادامه این نشست، پیشنهاد برگزاری «جشن گلریزان اجتماعی» با هدف جلب مشارکت خیران، فعالان اجتماعی و عموم مردم برای حمایت از برنامه‌های پیشگیرانه و کاهش آسیب‌های اجتماعی مطرح شد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد ضمن ارائه دیدگاه‌ها، ظرفیت‌ها و تجربیات خود، مهم‌ترین چالش‌های موجود در مسیر گسترش همکاری با دستگاه قضایی را مطرح کرده و بر ضرورت تقویت ارتباط مستمر، کاهش موانع اجرایی و بهره‌گیری از توان تخصصی تشکل‌های مردمی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کردند.

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