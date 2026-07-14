آتشسوزی گسترده در کوههای بلوار رسول اعظم (ص) شیراز
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از وقوع آتشسوزی گسترده در کوههای بلوار رسول اعظم(ص) خبر داد و گفت: هماکنون نیروهای ۸ ایستگاه آتشنشانی در محل حادثه حضور دارند و عملیات اطفای حریق ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، هادی عیدیپور افزود: آتشسوزی گستردهای در کوههای بلوار رسول اعظم(ص) شیراز رخ داده است.
وی افزود: این حادثه ساعت ۲۲:۱۰ امشب ۲۲ تیرماه به سامانه آتشنشانی اعلام شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی از ۸ ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز بیان کرد: هماکنون آتشنشانان در محل حادثه حضور دارند و عملیات اطفای حریق با تمام توان در حال انجام است.
عیدیپور تأکید کرد: اطلاعات تکمیلی درباره ابعاد حادثه و روند عملیات متعاقباً اعلام خواهد شد.