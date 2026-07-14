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فارس ۲۳ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۳:۳۱

آتش‌سوزی گسترده در کوه‌های بلوار رسول اعظم (ص) شیراز

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از وقوع آتش‌سوزی گسترده در کوه‌های بلوار رسول اعظم(ص) خبر داد و گفت: هم‌اکنون نیروهای ۸ ایستگاه آتش‌نشانی در محل حادثه حضور دارند و عملیات اطفای حریق ادامه دارد.