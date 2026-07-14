خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی گسترده در کوه‌های بلوار رسول اعظم (ص) شیراز

آتش‌سوزی گسترده در کوه‌های بلوار رسول اعظم (ص) شیراز
کد خبر : 1812935
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از وقوع آتش‌سوزی گسترده در کوه‌های بلوار رسول اعظم(ص) خبر داد و گفت: هم‌اکنون نیروهای ۸ ایستگاه آتش‌نشانی در محل حادثه حضور دارند و عملیات اطفای حریق ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور افزود: آتش‌سوزی گسترده‌ای در کوه‌های بلوار رسول اعظم(ص) شیراز رخ داده است.

وی افزود: این حادثه ساعت ۲۲:۱۰ امشب ۲۲ تیرماه به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی از ۸ ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز بیان کرد: هم‌اکنون آتش‌نشانان در محل حادثه حضور دارند و عملیات اطفای حریق با تمام توان در حال انجام است.

عیدی‌پور تأکید کرد: اطلاعات تکمیلی درباره ابعاد حادثه و روند عملیات متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل