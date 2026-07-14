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خوزستان ۲۳ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۰:۴۸

چهار مجروح در پی اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی به امیدیه

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی به نقاطی در شهرستان امیدیه خبر داد و گفت: در این حمله تاکنون چهار نفر مجروح شده‌اند.