چهار مجروح در پی اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی به امیدیه
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی به نقاطی در شهرستان امیدیه خبر داد و گفت: در این حمله تاکنون چهار نفر مجروح شدهاند.
به گزارش ایلنا، ولیالله حیاتی بامداد سهشنبه اظهار کرد: ساعت ۲:۱۰ دقیقه بامداد امروز نقاطی در شهرستان امیدیه مورد تهاجم و اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس گزارشها و ارزیابیهای اولیه، تاکنون چهار نفر در این حمله مجروح شدهاند.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان تصریح کرد: گزارشهای تکمیلی درباره ابعاد این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.