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چهار مجروح در پی اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی به امیدیه

چهار مجروح در پی اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی به امیدیه
کد خبر : 1812932
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معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی به نقاطی در شهرستان امیدیه خبر داد و گفت: در این حمله تاکنون چهار نفر مجروح شده‌اند.

به گزارش ایلنا، ولی‌الله حیاتی بامداد سه‌شنبه  اظهار کرد: ساعت ۲:۱۰ دقیقه بامداد امروز نقاطی در شهرستان امیدیه مورد تهاجم و اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس گزارش‌ها و ارزیابی‌های اولیه، تاکنون چهار نفر در این حمله مجروح شده‌اند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان تصریح کرد: گزارش‌های تکمیلی درباره ابعاد این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

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