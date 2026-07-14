ایجاد نمایندگی صندوق ضمانت صادرات گامی مهم برای حمایت از صادرات و تولید

به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی در دیدار با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران، اظهار کرد: ایجاد نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در لرستان با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان، یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

وی افزود: با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که میان استانداری لرستان، صندوق ضمانت صادرات ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان در حال پیگیری است، امیدواریم زمینه راه‌اندازی نمایندگی این صندوق در استان هرچه سریع‌تر فراهم شود.

استاندار لرستان با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های حمایتی از صادرکنندگان، تصریح کرد: ایجاد این نمایندگی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صادرات، حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان ایفا کند.

شاهرخی همچنین از رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران دعوت کرد تا با سفر به لرستان، از نزدیک از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنعتی و صادراتی استان بازدید کند.

وی خاطرنشان کرد: این بازدید می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات مؤثر و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حمایت بیشتر از بخش تولید و صادرات استان باشد.

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