رئیس اورژانس شهرستان زابل خبر داد:
یک کشته و 7 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور سهراهی میرزاخون شهرستان زهک
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زابل گفت: وقوع حادثه رانندگی بین 2 دستگاه خودروی سواری پراید و زانتیا در محور مواصلاتی سهراهی میرزاخون به سمت محمدشاهکرم در شهرستان زهک، یک کشته و 7 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، جعفر بارانیپور به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین 2 دستگاه خودروی سواری پراید و زانتیا در محور مواصلاتی سهراهی میرزاخون به سمت محمدشاهکرم در شهرستان زهک، به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس شهرستان زابل اعلام شد.
وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله 3 دستگاه آمبولانس از نزدیکترین پایگاههای اورژانس به محل وقوع این حادثه اعزام شدند تا عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان حادثه در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. بررسیهای اولیه تکنسینهای اورژانس نشان داده بود که این حادثه رانندگی یک کشته و 7 مصدوم برجای گذاشته است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زابل اظهار داشت: 6 نفر از مصدومان این حادثه رانندگی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس پیشبیمارستانی و فوریتهای پزشکی، با آمبولانس به بیمارستان امیرالمؤمنین این شهرستان منتقل شدند.
بارانیپور تصریح کرد: یک نفر مصدومان این حادثه نیز پیش از رسیدن نیروهای امدادی با وسیله نقلیه شخصی به بیمارستان امیرالمؤمنین شهرستان زابل انتقال یافته بود. این حادثه رانندگی یک کشته نیز در پی داشت که این فرد پیش از رسیدن نیروهای عمیاتی اورژانس بر اثر شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داده بود.