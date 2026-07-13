گیتهای جدید مسافری در مرز سومار نصب شد
سالن مسافری آماده میزبانی از زائران اربعین
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با اشاره به روند مطلوب اجرای طرحهای زیرساختی اربعین در مرز سومار، از تکمیل سالن مسافری، احداث سایبان و نصب گیتهای جدید مسافری خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از پروژههای خدماتی این مرز برای میزبانی از زائران اربعین حسینی آماده بهرهبرداری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشا، طهماسب نجفی روز دوشنبه در بازدید میدانی از آخرین وضعیت آمادهسازی زیرساختهای اربعینی مرز سومار که با همراهی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان انجام شد، اظهار کرد: عملیات آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز برای تردد زائران اربعین حسینی در این مرز بر اساس برنامه زمانبندی و با سرعت مناسبی در حال اجراست و تلاش میشود تمامی پروژههای اولویتدار پیش از آغاز موج سفرهای اربعین به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به پروژه جاده ویژه مسافری پایانه مرزی سومار افزود: عملیات اجرایی این مسیر به طول یکهزار و ۶۰۰ متر به مراحل پایانی روسازی رسیده و پس از اجرای لایه نهایی آسفالت، آماده بهرهبرداری خواهد شد. این مسیر نقش مهمی در روانسازی تردد زائران، افزایش ایمنی و کاهش تداخل ترافیکی در محدوده پایانه مرزی خواهد داشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه همچنین از تکمیل عملیات آمادهسازی پارکینگهای مسافری و تجاری مرز سومار خبر داد و گفت: عملیات تسطیح، ساماندهی و آمادهسازی این فضاها به پایان رسیده و به منظور مدیریت بهتر تردد خودروها و تفکیک مسیرهای مسافری و تجاری، محوطه پارکینگها با نصب نیوجرسی ساماندهی شده است.
نجفی با اشاره به ارتقای امکانات خدماتی پایانه مرزی سومار اظهار کرد: سالن مسافری و سایبان این پایانه با زیربنایی در حدود یکهزار مترمربع تکمیل و آماده بهرهبرداری شده است. همچنین گیتهای جدید مسافری نیز نصب شده تا همزمان با آغاز سفرهای اربعین، فرآیند کنترل، پذیرش و عبور زائران با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساختهای مرز سومار با هدف ارائه خدمات مطلوب به زائران در دستور کار قرار دارد، افزود: تمامی دستگاههای اجرایی استان با هماهنگی کامل در تلاش هستند تا امکانات لازم برای پذیرش شایسته زائران اربعین حسینی در این گذرگاه مرزی فراهم شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: مرز سومار به عنوان یکی از گذرگاههای مهم تردد زائران اربعین، هر ساله نقش مؤثری در تسهیل سفر عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) ایفا میکند و تکمیل پروژههای زیرساختی، خدماتی و ترافیکی این مرز، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش زائران، موجب ارتقای ایمنی، کاهش زمان انتظار و بهبود کیفیت خدماترسانی در ایام اربعین خواهد شد.