حمله دشمن به نائین در استان اصفهان یک شهید و ۷ مجروح داشت

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی روز دوشنبه اظهار داشت: این حمله ساعات اولیه بامداد امروز رخ داد و مجروحان به صورت سرپایی مداوا شدند.

در حالی که تهران وارد مذاکرات جدی با واشنگتن شده بود، صبح ۹ اسفند ۱۴۰۴، آمریکا و رژیم صهیونیستی مانند دوره گذشته بدون توجه به مذاکرات، به خاک ایران تجاوز و به چندین نقطه در شهرهای مختلف حمله کردند.

حملات دشمن از شنبه ۹ اسفند در پایتخت و دیگر شهرهای کشور از جمله اصفهان تا اعلام آتش بس ۲ هفته‌ای در بامداد ۱۹ فروردین امسال انجام شد و استان اصفهان پس از تهران، هدف بیشترین آماج حملات دشمنان قرار گرفت.

اصفهان در جنگ تحمیلی اخیر طی ۷۶۱ حمله هوایی آماج ۲ هزار و ۶۶۵ مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.

در جنگ‌ تحمیلی سوم تنها طی یک روز ۴۸ حمله هوایی از سوی دشمن به اصفهان انجام شد که نمود شرایط اضطرار و بحران این استان در مقایسه با سایر نقاط کشور است.

اصفهان در تعدد حمله هوایی دشمن پس از تهران در جایگاه دوم قرار دارد، طی جنگ تحمیلی سوم، ۳۰۵ نظامی و غیرنظامی این استان در حملات ددمنشانه دشمن به شهادت رسیدند. جمع زیادی از شهدای این استان را افراد غیرنظامی، زنان و کودکان تشکیل می دهند و ده‌ها منزل مسکونی دچار تخریب شده است.

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