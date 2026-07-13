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استاندار اردبیل:

فاز دوم مجموعه موتورسواری و آفرود با مشارکت دولت و بخش خصوصی اجرا می‌شود

فاز دوم مجموعه موتورسواری و آفرود با مشارکت دولت و بخش خصوصی اجرا می‌شود
کد خبر : 1812725
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استاندار اردبیل در بازدید از مجموعه موتورسواری و آفرود استان، با اشاره به سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی، از حمایت دولت برای تکمیل فاز دوم این مجموعه خبر داد و بر تبدیل آن به یکی از قطب‌های آموزش، گردشگری ورزشی و میزبانی مسابقات موتورسواری و آفرود کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، استاندار اردبیل: فاز دوم مجموعه موتورسواری و آفرود با مشارکت دولت و بخش خصوصی اجرا می‌شود

استاندار اردبیل در بازدید از مجموعه موتورسواری و آفرود استان، با اشاره به سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی، از حمایت دولت برای تکمیل فاز دوم این مجموعه خبر داد و بر تبدیل آن به یکی از قطب‌های آموزش، گردشگری ورزشی و میزبانی مسابقات موتورسواری و آفرود کشور تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل، مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل، به همراه عوض نخست مدیرکل ورزش و جوانان استان، از مجموعه موتورسواری و آفرود استان بازدید کرد و در جریان روند توسعه این مجموعه قرار گرفت.

استاندار اردبیل در حاشیه این بازدید با اشاره به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این پروژه اظهار کرد: به همت سرمایه‌گذار این مجموعه، یک سایت استاندارد در حوزه آموزش رانندگی خودروهای سنگین، موتورسواری و آفرود با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان ایجاد شده که می‌تواند نقش مهمی در توسعه ورزش، آموزش و گردشگری استان ایفا کند.

وی افزود: ایجاد چنین مجموعه‌هایی علاوه بر فراهم کردن محیطی ایمن برای فعالیت علاقه‌مندان، در افزایش نشاط اجتماعی، غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و توسعه ورزش‌های مهیج بسیار مؤثر است و باید زمینه برگزاری مسابقات استانی، ملی و رویدادهای تخصصی در این مجموعه فراهم شود.

امامی یگانه با تأکید بر ظرفیت بالای این مجموعه در حوزه گردشگری ورزشی تصریح کرد: موقعیت مناسب این سایت، امکان ارائه خدمات آموزشی و گردشگری را فراهم کرده و می‌تواند به یکی از مراکز شاخص جذب گردشگر ورزشی در استان تبدیل شود.

وی از برنامه‌ریزی برای توسعه این مجموعه خبر داد و گفت: مقرر شد با تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و حمایت دولت، زمینه اجرای فاز دوم پروژه فراهم شود تا این مجموعه با مشارکت بخش خصوصی به یک مرکز کامل در حوزه آموزش، گردشگری و میزبانی مسابقات موتورسواری و آفرود تبدیل شود.

استاندار اردبیل با قدردانی از سرمایه‌گذار پروژه خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار این مجموعه تاکنون بدون استفاده از تسهیلات بانکی، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است و تلاش خواهیم کرد برای اجرای فازهای بعدی، زمینه بهره‌مندی از تسهیلات و حمایت‌های لازم فراهم شود.

وی همچنین از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دعوت کرد از ظرفیت‌های استان، به‌ویژه در حوزه ورزش، برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای استفاده کنند و تأکید کرد استانداری و دستگاه‌های اجرایی از سرمایه‌گذاری‌های مولد حمایت خواهند کرد.

در این بازدید، عوض نخست مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل نیز با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه ورزش استان گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد زیرساخت‌های استاندارد ورزشی، از سیاست‌های اصلی اداره‌کل ورزش و جوانان است و مجموعه موتورسواری و آفرود اردبیل نمونه‌ای موفق از این مشارکت به شمار می‌رود.

وی افزود: این مجموعه علاوه بر ایجاد فضایی استاندارد برای فعالیت ورزشکاران، زمینه استعدادیابی، توسعه ورزش قهرمانی، افزایش نشاط اجتماعی و میزبانی رقابت‌های استانی و ملی را فراهم می‌کند.

نخست با اشاره به ظرفیت‌های این مجموعه برای تبدیل شدن به یکی از پایگاه‌های مهم موتورسواری و آفرود شمال‌غرب کشور اظهار کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان با همکاری فدراسیون، هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان و سایر دستگاه‌های اجرایی، از اجرای طرح‌های توسعه‌ای و برگزاری رویدادهای ورزشی، آموزشی و گردشگری در این مجموعه حمایت خواهد کرد.

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